Pronóstico del clima en Dallas para este domingo 25 de enero

Este domingo 25 de enero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 21 grados Fahrenheit (-6ºC). La probabilidad de lluvia será del 64% y habrá cielos cubiertos. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 16.16 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 10 grados Fahrenheit (-12ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 9.32 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 3ºF (-16ºC) de máxima y 3ºF (-16ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:26 h y se pondrá a las 17:53 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 19 y los 28 grados Fahrenheit (-7 y -2 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes por excelencia con más porcentaje de lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.