Avión con ocho personas se estrella al despegar en el aeropuerto de Bangor, en Maine

Un avión privado que transportaba a ocho personas se estrelló la noche del domingo 25 de enero mientras intentaba despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor (BGR), en el estado de Maine, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

La aeronave involucrada fue identificada como un Bombardier Challenger 600, y el accidente ocurrió alrededor de las 7:45 pm, hora local, de acuerdo con una publicación oficial de la FAA en la red social X. La agencia precisó que la información es preliminar y sujeta a cambios.

A Bombardier Challenger 600 crashed as it was taking off from Bangor International Airport in Maine around 7:45 p.m local time on Sunday, Jan. 25. Eight people were on board. The FAA and NTSB will investigate.



This information is preliminary and subject to change. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 26, 2026

Aeropuerto cerrado y vuelos cancelados

Tras el accidente, el aeropuerto de Bangor permaneció cerrado el lunes, según un comunicado publicado en las páginas oficiales de Facebook del Departamento de Policía de Bangor y del propio aeropuerto.

“Varios equipos de emergencia respondieron a un incidente que involucró a una sola aeronave durante el despegue”, indicó el comunicado, que agregó que el cierre provocó numerosas cancelaciones y desvíos de vuelos.

Hasta el momento, no se han divulgado las identidades ni el estado de salud de los ocupantes del avión.

Investigación en curso y contexto climático

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunciaron que investigan las causas del accidente. El siniestro ocurre en medio de una intensa tormenta invernal que afecta a gran parte de Estados Unidos, incluido el noreste del país.

De acuerdo con datos del sector aéreo, más de 11,000 vuelos fueron cancelados el domingo dentro, hacia o desde Estados Unidos, como consecuencia del clima severo.

Las autoridades no han confirmado si las condiciones meteorológicas influyeron directamente en el accidente ocurrido en Maine.

