Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 26 de enero en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este lunes 26 de enero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.35 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.06 y 17.4 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 17.35 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.4 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercados. Su precio está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su valor esperada que es cotizar en positivo. Luego de permanecer ayer sin cambios, hoy cotizó a 496.46 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 62.72 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.35 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.4 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 496.46 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.72 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te recomendamos comparar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Revisa el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.