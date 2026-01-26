Pronóstico del tiempo en Dallas, Texas para este lunes 26 de enero

Este lunes 26 de enero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 28 grados Fahrenheit (-2ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se prevén cielos despejados. Por otro lado, se estiman ráfagas de viento de hasta 6.84 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 30ºF (-1ºC) de máxima y 30ºF (-1ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:26 h y se pondrá a las 17:54 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que habrá cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 25 y los 41 grados Fahrenheit (-4 y 5ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

