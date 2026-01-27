Fotos de Ryan Wedding apuntan al uso de IA, pero Sheinbaum rechaza esa versión

Miles de usuarios de Instagram parecen haber sido engañados por una cuenta que supuestamente pertenecía al narcotraficante canadiense Ryan Wedding.

Un análisis de CBC News revela que la página está repleta de contenido generado por inteligencia artificial.

Una persona con el nombre de usuario bossryanw comenzó a publicar fotos de motocicletas de alta gama, un helicóptero, una medalla de snowboard e incluso una estatua en miniatura de Wedding en un perfil público de Instagram.

Dicha cuenta había atraído a más de 44,000 seguidores tras aparecer en un blog de sucesos de Toronto y ser ampliamente compartida en línea.

“Esta cuenta es un ejemplo perfecto de lo fácil que es engañar a la gente con IA”, escribió un usuario.

De hecho, una revisión de la cuenta por parte de CBC News encuentra múltiples señales de alerta que sugieren que un impostor ha estado publicando imágenes creadas con IA.

Sheinbaum defiende veracidad de las fotos

Una de las fotografías que también generó polémica es la que mostró el gobierno de México sobre Ryan Wedding frente a la Embajada de Estados Unidos, momentos antes de que presuntamente se entregó.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este martes que la imagen presentada durante su conferencia matutina para respaldar la versión oficial sobre el caso de Ryan Wedding haya sido generada con inteligencia artificial, y sostuvo que no existían elementos que indicaran que se tratara de contenido falso.

Durante su conferencia, la mandataria afirmó que la fotografía difundida no contaba con ningún señalamiento que permitiera identificarla como una imagen creada mediante inteligencia artificial, de acuerdo con las políticas de las plataformas digitales.

“Todas las redes sociales tienen una política que, cuando hay una fotografía o información con IA, tiene que tener las letras IA o AI. En este caso, no tiene ningún indicativo de que sea inteligencia artificial”, señaló Sheinbaum.

Por su parte, la defensa legal de Ryan Wedding rechazó la versión de una entrega voluntaria y sostiene que su cliente fue detenido por las autoridades, lo que contradice lo expuesto por el Gobierno mexicano.

Las pruebas que apuntan al uso de IA

En una publicación, la cuenta de Instagram muestra lo que parece ser una motocicleta naranja firmada por el campeón mundial de MotoGP, Marc Márquez, con el mensaje “para mi amigo RW”.

Un representante de Márquez negó cualquier vínculo con Wedding.

“La escritura y la firma en la foto no fueron hechas por Marc, y la motocicleta que tiene es una réplica”, declaró a CBC el representante de Márquez, Jimmy Martínez, en un correo electrónico. “La única original es la que Marc guarda en su casa”.

Otra foto muestra una medalla de oro sobre una escultura del Pato Lucas, con el texto: “La que logré rescatar”.

El texto parecía hacer referencia a la confiscación de bienes en diciembre, incluyendo motocicletas y medallas de snowboard, en redadas coordinadas en domicilios mexicanos vinculadas a Wedding.

Si bien existe un artista argentino que crea este mismo estilo de escultura del Pato Lucas, esta imagen en particular está generada íntegramente por IA o alterada significativamente.

La principal pista es el texto ilegible de la medalla. Las herramientas de imagen con IA aún tienen dificultades para renderizar texto, por lo que las letras distorsionadas son un indicio de interferencia de la IA.

El usuario dice ser Ryan Wedding

Hace un par de semanas, CBC News contactó con la persona que gestionaba la cuenta de Instagram. Invitaron a un periodista a chatear a través de Threema, la aplicación de mensajería cifrada que, según se dice, Wedding usaba para comunicarse con sus socios.

“Sí, hermano”, escribió el usuario cuando se le preguntó si realmente era Wedding, de 44 años.

“Me interesa dar una entrevista en persona en algún lugar del mundo”, añadió más tarde.

Los datos públicos de Instagram mostraron que la cuenta estaba ubicada en Bolivia y había cambiado de nombre de usuario siete veces desde su creación en enero de 2021.

El usuario que se comunicó con CBC a través de Threema se negó a proporcionar evidencia de cualquier conexión con Wedding.

Mathieu Lavigne, director analítico del Observatorio del Ecosistema de Medios de la Universidad McGill, afirma que no es sorprendente ver a tantos usuarios interactuar con el contenido de IA.

“Aumenta la curiosidad popular sobre crímenes reales, fomenta la especulación y parece haber sido amplificado por el sistema de recomendaciones de X, que recompensa principalmente la participación”, dijo en un correo a CBC.

Sigue leyendo:

– Ryan Wedding se declaró no culpable de narcotráfico durante su primera comparecencia.

– Un vehículo deportivo exclusivo fue la pista para seguir el rastro de Ryan Wedding.