Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de enero de 2026

LEO

Deja de andar prestando tu firma, tu nombre y hasta tu sombra, porque en estos días podrías meterte en problemas legales por confiar en quien no debes. No firmes papeles sin leerlos, no avales créditos ajenos y no aceptes favores que luego te van a cobrar con intereses emocionales. Aunque te prometan que “no pasa nada”, sí pasa, y luego eres tú quien termina dando la cara. Personas envidiosas te observan más de lo que imaginas, algunas sonríen mientras planean cómo complicarte la vida, así que aprende a callar tus planes.

La salud debe ser prioridad absoluta. Has descuidado tu cuerpo por estrés, corajes y desvelos innecesarios. Recuerda que si tú no te cuidas, nadie lo hará. Dolores musculares, presión alta o cansancio acumulado podrían aparecer si sigues exigiéndote de más. Baja el ritmo, aliméntate mejor y deja de cargar problemas ajenos que no te corresponden.

En el amor las cosas se mueven fuerte. Un amor a distancia comienza a tomar fuerza, con mensajes, llamadas y promesas que ahora sí se sienten reales. Si tienes pareja, es momento de hablar con la verdad aunque tiemble la voz. Guardarte lo que te molesta solo provoca explosiones futuras. Más vale una discusión honesta que una sonrisa falsa. La comunicación será el puente que evite una ruptura.

Mucho cuidado con personas intermitentes, esas que un día te buscan con pasión y al siguiente desaparecen sin explicación. Ese jueguito te confunde y te drena emocionalmente. No te conformes con migajas cuando sabes que mereces banquete. Si alguien quiere estar, que esté parejo y sin excusas.

Se marca la llegada de una persona de piel blanca que despertará recuerdos, emociones y una química inmediata. Todo indica que es alguien del pasado que vuelve con otra mentalidad. El reencuentro será intenso y cargado de nostalgia, pero dependerá de ti si decides revivir la historia o cerrarla definitivamente.

En lo económico habrá estabilidad, aunque con gastos imprevistos relacionados con hogar o familia. No te endeudes por aparentar, porque no necesitas demostrar nada. El universo te pide prudencia y enfoque. Confía en ti, camina firme y recuerda que cuando el león se respeta, nadie se atreve a jugarle chueco.

VIRGO

Deja de vivir lamentándote por lo que ya pasó y por lo que nunca fue. El pasado ya se fue con todo y tiznada, y el futuro todavía no llega, así que aprende a vivir el presente sin tanta culpa ni autoexigencia. Has sido demasiado duro contigo mismo y eso te está robando la paz. No necesitas demostrarle nada a nadie, solo estar tranquilo con lo que eres y con lo que haces.

En estos días la vida te pondrá pruebas familiares que moverán emociones viejas. Habrá conversaciones incómodas, reclamos guardados y verdades que saldrán sin permiso. No te enganches en discusiones inútiles, escucha, respira y responde con inteligencia. También llega una noticia inesperada que te levantará el ánimo y te hará sentir que no todo ha sido en vano.

Cuida mucho tu boca y tus opiniones, porque podrías meterte en chismes de vecindad solo por andar opinando donde no te llaman. No todo merece tu comentario ni tu análisis. Aprende a observar sin intervenir, porque algunas personas buscan conflicto y tú no estás para desgastes innecesarios.

En el amor la tentación aparece. Una persona nueva despertará tu interés de forma intensa, incluso si tienes pareja. Habrá miradas largas, mensajes fuera de horario y pensamientos que te harán dudar. Antes de actuar recuerda todo lo que te ha costado construir estabilidad. No arruines lo sólido por una emoción momentánea. No todo lo que emociona conviene.

Si estás soltero, el coqueteo será constante, pero no te entregues tan rápido. Conoce, observa y analiza, que para eso eres bueno. No idealices ni prometas antes de tiempo. El amor no se corre, se camina. La salud requiere atención. Se marcan infecciones, defensas bajas o malestares provocados por estrés y mala alimentación. Atiéndete a tiempo y deja de postergar consultas. Dormir mal y comer a deshoras te está pasando factura. Escucha a tu cuerpo.

En el trabajo vienen ajustes y cambios que al principio incomodan, pero que después agradecerás. No temas mover piezas, porque el orden nuevo será mejor que el viejo caos. El dinero se mantiene estable si evitas gastos impulsivos.

Recuerda Virgo: no juzgues si no quieres ser juzgado, suelta el control excesivo y permítete disfrutar. La vida no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de vivirla sin miedo.

LIBRA

Libra, abre bien los ojos porque vienen habladurías y comentarios malintencionados que podrían incomodarte bastante. Se marcan chismes dentro del entorno familiar y sobre todo en el área de amistades, personas que dicen quererte pero no soportan verte avanzar. No te enganches ni salgas a dar explicaciones, porque quien quiere creer chismes lo hará aunque le muestres pruebas. Recuerda que la verdad siempre sale sola, sin necesidad de gritos ni pleitos innecesarios.

No te desesperes por lo que aún no llega. Las cosas aparecen cuando deben, no cuando tú quieres. Deja de buscar amor desde la carencia, porque desde ahí solo atraes gente que llega a lastimar y hacerte sentir menos de lo que vales. Mejor disfruta tu soltería, tus tiempos y tu libertad, que cuando menos lo esperes andarás bien trepada o trepado en el guayabo, pero con alguien que sí te sume y no te reste.

Nada con exceso y todo con medida, porque últimamente te has ido a los extremos. O todo o nada, y así no se puede vivir. Aprende a equilibrar emociones, gastos y decisiones. Es momento de pensar seriamente cómo mejorar tus ingresos. Oportunidades has tenido muchas, pero por miedo o flojera las has dejado pasar. No sigas postergando lo importante por comodidad.

Ten especial cuidado en qué inviertes tu dinero y tu tiempo, porque podrías cometer errores por confiar en personas que venden sueños pero no cumplen promesas. No firmes nada sin leer y no prestes dinero que luego te hará falta. Adminístrate mejor y deja de gastar por impulso, porque vienen gastos inesperados que necesitarán respaldo.

El universo te pide depuración. Quita de tu vida todo lo que estorba: personas negativas, vicios emocionales, hábitos que te quitan energía y pensamientos que solo te frenan. La flojera ya no es opción. Ponte las pilas, porque lo único que cae del cielo es el agua, y ni siempre.

En el amor, alguien del pasado podría buscarte, pero no porque te extrañe, sino porque sabe que siempre has sido refugio. Piénsalo bien antes de abrir la puerta. No regreses a lugares donde ya te sentiste ignorado.

Tu salud pide atención. Estrés, ansiedad y desvelos podrían comenzar a manifestarse en dolores de cabeza o problemas digestivos. Baja el ritmo y escucha tu cuerpo.

Esta semana es para ordenar, limpiar y decidir. Cuando Libra se enfoca, nadie lo detiene.

ESCORPIÓN

Es momento de acomodar tus horarios y prioridades, porque por andar de arriba para abajo estás descuidando a tu pareja o a la persona que te acompaña. El tiempo será tu mejor aliado si lo sabes usar. No todo se arregla con palabras bonitas, a veces el simple hecho de estar presente vale más que mil promesas. Si quieres fortalecer tu relación, demuestra con acciones y no solo con intensidad.

Hay una situación que te ha robado el sueño durante semanas. Un problema que te trae con la cabeza hecha nudo y el corazón inquieto. La buena noticia es que todo comienza a acomodarse y se visualiza una resolución favorable. No será inmediato, pero sí definitiva. Respira, porque lo peor ya pasó aunque todavía no lo notes del todo.

No hagas caso de chismes ni de personas que solo viven para meter cizaña. Hay gente muy ociosa que disfruta ver conflictos ajenos, y tú no estás para alimentar rumores. Cuida también a tu pareja, porque esos comentarios malintencionados buscan dividirlos. No permitas que terceras personas opinen donde no les corresponde.

Se marca un evento social en los próximos días que podría cambiar tu ánimo y traerte una sorpresa agradable. Acepta invitaciones, sal y convive, porque necesitas despejarte. También se visualizan probabilidades de infecciones o malestares en la paparrucha, así que cuida higiene, descanso y defensas. No minimices síntomas.

Ojo con tus cambios de humor. Andas muy sensible y cualquier cosa te prende el cerillo. Si no te controlas podrías decir palabras que lastimen profundamente a personas importantes. Luego no te quejes cuando se alejen, porque a veces el silencio ajeno es consecuencia de tus arranques. Aprende a respirar antes de hablar.

En el trabajo se vienen ajustes y movimientos que te pondrán nervioso, pero serán necesarios. No temas perder, porque lo que se va es para dar espacio a algo mejor. El dinero mejora poco a poco, siempre y cuando no gastes por impulso ni por desquite emocional.

En el amor, la pasión sigue fuerte, pero recuerda que amar no es controlar. Dale espacio a quien quieres y recibirás lo mismo. Si estás soltero, alguien nuevo aparece con mucha química, aunque no todo será tan sencillo como parece.

Escorpión, esta etapa te pide madurez emocional. Cuando dejas de reaccionar y comienzas a actuar, te vuelves imparable.

PISCIS

Traes la hormona alborotada y el corazón confundido, por eso se marcan amores de una noche y cambios repentinos de humor que ni tú entiendes. Un día amaneces romántico y al otro quieres mandar todo al demonio. Aprende a controlar tus emociones, porque no todo lo que se siente se debe actuar. La vida te va a alcanzar cuando menos lo esperes y lo hará con una sorpresa que te moverá el piso.

Se visualiza la llegada de una persona de piel blanca que entrará sin pedir permiso y despertará ilusión, ternura y muchas mariposas. La conexión será inmediata, pero no te aceleres. No confundas intensidad con amor verdadero. Date el tiempo de conocer y observar, porque a veces te enamoras de la idea y no de la persona.

No pierdas el tiempo con quien no te valora. Deja de insistir donde no te toman en cuenta, porque mientras miras hacia donde no es, la felicidad está a un lado y ni siquiera la has notado. Aprende a retirarte con dignidad y no a rogar atención. El amor no se mendiga.

Cuida mucho lo que dices, porque podrías revelar secretos que no te corresponden. No todo lo que sabes debe salir de tu boca. Aprende a quedarte callado cuando no te pidan opinión, aunque tengas razón. El silencio también es sabiduría y en estos días te evitará problemas grandes.

En el trabajo estás exagerando. Te estás cargando responsabilidades que no te tocan y sacrificando tiempo con tu pareja o familia. Recuerda que no todo es dinero ni obligaciones. Si sigues descuidando lo emocional, luego no te quejes de frialdad o distancia. El equilibrio será clave. Buenas noticias económicas llegan. Se marca una lanita extra que te ayudará a salir de deudas o apuros recientes. No la desperdicies en gustos momentáneos. Úsala para estabilizarte y respirar tranquilo. Adminístrate mejor.

En la salud cuida el sueño, la ansiedad y los excesos. Estás durmiendo poco y pensando demasiado. Eso te agota más que cualquier trabajo físico. Baja el ritmo y escucha tu cuerpo. Piscis, esta etapa es para madurar emocionalmente, aprender a elegir mejor y dejar de salvar a quien no quiere ser salvado. Cuando te pongas como prioridad, todo comenzará a acomodarse.

ACUARIO

Es normal que últimamente sientas necesidad de una pareja o de compañía, pero no por eso debes amarrarte con cualquiera. Aprende a disfrutar tu soltería sin culpa, sin prisas y sin presión social. No necesitas tener a alguien para sentirte completo. Dale vuelo a la hilacha mientras puedas, que por ahora no le debes cuentas a nadie.

Si estás en una relación, evita sentirte atrapado. La rutina te pesa cuando no hay comunicación. Habla claro antes de explotar o desaparecer sin explicación. Recuerda que no todos leen tu mente. Se visualiza una noticia relacionada con dinero que te caerá de perlas. Un pago pendiente, un ingreso inesperado o una ayuda que llega justo cuando la necesitas. Gracias a eso podrás acomodar cuentas y resolver pendientes económicos. No te emociones gastando de más, mejor organiza y guarda.

En estos días comenzarás a comprender muchas cosas que antes te costaba trabajo aceptar. La vida te dará golpes, sí, pero también entendimiento. Aprenderás de errores pasados y por fin dejarás de repetir historias que ya te cansaron. No te asustes, es crecimiento. Cuida mucho tu salud, sobre todo enfermedades respiratorias. Cambios bruscos de temperatura, aire frío y desvelos podrían provocar gripa, tos o garganta inflamada. Abrígate aunque te dé flojera y toma líquidos, que luego andas sufriendo por no cuidarte.

Aguas con vecinos y vecinas metiches que comenzarán a despotricar en tu contra. Comentarios, chismes y malas vibras estarán a la orden del día. No te enganches ni respondas, porque solo buscan atención. El que nada debe nada teme. También se marcan malestares estomacales o diarrea, producto del estrés y de comidas fuera de horario. No todo lo que se antoja conviene. Atiende tu cuerpo antes de que te obligue a hacerlo.

En el amor aparece alguien diferente a lo que acostumbras. Libre, independiente y con ideas parecidas a las tuyas. La conexión será mental antes que física. Déjate fluir sin prometer de más.

Acuario, este ciclo te enseña que no todo se controla y que a veces soltar es avanzar. Cuando dejes de huir y empieces a sentir, tu vida dará un giro poderoso.

CAPRICORNIO

Es momento de poner toda tu fuerza, tu carácter y tu terquedad en eso que llevas tiempo deseando, porque si le aflojas ahora, todo el esfuerzo anterior se puede venir abajo. No bajes la guardia ni te confíes, que las cosas grandes no se consiguen a medias. Este periodo te exige constancia, disciplina y mucha fe en ti, aunque a ratos sientas que avanzas lento.

Se marca un cierre fuerte de ciclos. Cambia tu manera de pensar, de reaccionar y de mirar la vida. Situaciones que te tenían confundido por fin comienzan a aclararse, y aunque al principio duela soltar, después entenderás que era necesario. A veces el universo te quita para poderte acomodar mejor.

Hay oportunidades para realizar un viaje con amistades o familia que te ayudará a despejar la mente y bajar el estrés. Ese cambio de ambiente te caerá como agua bendita. También será importante modificar tu forma de tratar a ciertas personas que solo saben reprochar. No se trata de volverte grosero, pero sí más canino o canina, porque si siempre das la mano, luego te agarran el pie.

Una amistad cercana sufrirá una decepción amorosa y acudirá a ti en busca de consejo. Escucha, pero no cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. Bastante tienes con lo tuyo. Se visualiza que un proyecto que traías en mente podría caerse debido a envidias o malas vibras de gente cercana. No te frustres, porque no es un final, es una redirección.

Vienen cambios intensos: caídas emocionales, golpes de realidad, traiciones que abrirán los ojos y te harán más fuerte. Ponte bien buzo o buza, observa con quién hablas y a quién le cuentas tus planes. No todo mundo merece saber tus movimientos.

El universo te pide dar el primer paso. Déjate de miedos, inseguridades y pensamientos negativos. No estás para perder tiempo esperando a que otros decidan por ti. Actúa, arriesga y confía. El miedo solo retrasa lo que ya es tuyo. En el amor se marcan dos personas interesadas en ti, lo cual podría confundirte. Una representa estabilidad y la otra pura intensidad. No te vayas solo por la emoción del momento. Piensa con cabeza fría.

Cuida golpes, caídas y estrés físico. Descansa más. Capricornio, este ciclo te transforma. Lo que hoy duele, mañana te fortalece.

SAGITARIO

Llegarás a acuerdos importantes con una persona de carácter más complicado que el tuyo. No será fácil, pero tu don de palabra y tu forma directa ayudarán a destrabar tensiones. Aprende a ceder un poco, porque no siempre se trata de ganar discusiones, sino de mantener la paz. Recibirás noticias de alguien que llevas semanas sin ver. Ese mensaje o encuentro inesperado moverá tus planes y te hará cambiar decisiones que tenías para lo que resta del mes. No te molestes por el cambio, porque será para bien, aunque al inicio no lo entiendas del todo.

Los problemas laborales que te venían quitando la calma comienzan a resolverse. Lentamente, pero de forma segura. Se acomodan pendientes, jefes, horarios o pagos atrasados. No desesperes, porque el avance ya está en marcha. Mantén la paciencia y la constancia. En el amor se marca un flechazo. Amor a primera vista que puede darse en cualquier lugar, incluso donde menos lo esperes. También se visualiza una reconciliación con un familiar con quien había distancia o malos entendidos. El orgullo se baja y el cariño vuelve a fluir.

Te enterarás de una verdad que cambiará completamente la imagen que tenías de una persona. Algo que estaba oculto sale a la luz y te hace comprender por qué ciertas actitudes no cuadraban. No te sientas tonto, a veces confiar también es un acto de fe. Vienen sorpresas que te dejarán con muchas dudas. No todo será blanco o negro. Aprende a observar antes de reaccionar. La verdad siempre aparece tarde o temprano, así que deja de intentar demostrar que eres inocente o justificarte por cosas que no hiciste. Quien te conoce, sabe quién eres.

Hay altas probabilidades de conocer a alguien especial en una reunión social, fiesta o borrachera. Entre risas y copas podría surgir algo inesperado. Solo cuida no prometer de más bajo los efectos del ambiente. En la salud cuida desvelos y excesos. Tu cuerpo reciente el abuso aunque tú digas que aguantas todo. Baja el ritmo.

Sagitario, este periodo te enseña que no todo se planea. A veces la magia aparece cuando dejas que la vida te sorprenda.

ARIES

Te viene mitad de semana perris y con la energía bien arriba. Andarás en modo dominio total, carisma al máximo y con una seguridad que se te nota desde lejos. Donde te pares vas a llamar la atención, y no porque la busques, sino porque tu presencia pesa. Si tienes planeado salir de fin de semana o cambiar de ambiente con tu pareja, es el momento perfecto para revivir la llama del amor y reconectar como antes. Solo cuida los excesos, porque tanta emoción podría afectar tu salud si no mides tiempos y descansos.

Te sentirás muy orgulloso de un familiar o amistad cercana. Algo que esa persona logre te llenará el pecho y te recordará que no todo en la vida es lucha. Aquello que te quitaba el sueño o te tenía inquieto comenzará a perder importancia. Empiezas a comprender por qué muchas cosas no funcionaron como tú querías, y lejos de frustrarte, te dará paz aceptar que no todo era para quedarse. Si estás soltero o soltera, prepárate, porque la vida trae una sorpresa grande y llegará por medio de una amistad. Alguien que ya conoces te mirará diferente, y tú también empezarás a notar detalles que antes pasabas por alto. No te cierres, pero tampoco te aceleres. A veces lo mejor llega despacio.

Ten cuidado con caídas, golpes y pérdidas de objetos. Andarás distraído, con la mente en mil cosas, y eso podría ocasionarte pequeños accidentes. Revisa bolsos, llaves y cartera antes de salir, que luego andas culpando al destino. Si no tienes pareja, todavía mejor, porque se abren oportunidades para divertirte, convivir y pasarla de lo mejor sin dar explicaciones. Reencuentros, invitaciones y planes improvisados marcarán estos días. Disfruta sin culpa.

Se aproximan cambios importantes que te harán valorar más que nunca a tu familia. Necesitarás apoyo emocional y también tu presencia será requerida. No te alejes, porque ahí encontrarás la fuerza que a veces te hace falta. En lo laboral vienen ajustes positivos. Tal vez no inmediatos, pero comienzas a notar avance. El dinero mejora poco a poco si sabes administrarte. Evita compras impulsivas por emoción.

Aries, este ciclo te recuerda que no siempre se gana corriendo. A veces la verdadera victoria es aprender a disfrutar el camino sin pelear con la vida.

TAURO

Entras en una etapa de comprensión, calma y mucho amor propio. La vida comienza a suavizarse después de semanas pesadas. Si tienes pareja, revivirán momentos que parecían perdidos: risas, complicidad y recuerdos que fortalecen el vínculo. Vuelven las conversaciones largas y el deseo de compartir sin prisas. Serán días de profunda reflexión. Poco a poco empezarás a alejarte de personas que ya no aportan nada bueno a tu vida. No es egoísmo, es madurez. Si alguien solo resta, critica o drena tu energía, no merece seguir ocupando espacio. Haces bien en limpiar tu entorno.

Se marca el retorno de una expareja. El reencuentro te servirá más como confirmación que como oportunidad. Ya no será lo mismo, y lo entenderás al ver que la vida sí hizo justicia. Donde antes había duda, ahora hay claridad. Donde dolía, ahora no pesa. Los problemas que te traían con la cabeza hecha nudo comienzan a desaparecer poco a poco. Nada se resuelve de golpe, pero el alivio llega. Empiezas a recuperarte tanto en lo económico como en lo emocional. El dinero fluye mejor y el corazón se siente más ligero.

Eso sí, bájale a las grasas y a los excesos, porque el cuerpo ya anda avisando. Si no cambias hábitos alimenticios, olvídate de recuperar ese cuerpo criminal que tanto presumes. Y mira que si quieres atraer a alguien que te haga suspirar, primero debes sentirte bien contigo mismo. No es vanidad, es salud. A veces te cuesta levantarte de tus caídas, y no es para menos. La vida te ha dado duro, tupido y sin avisar. Pero cada golpe te hizo más fuerte. Ahora viene la recompensa por todo lo aprendido. Recuerda que de absolutamente todo se aprende, incluso de lo que duele. En el trabajo se presentan nuevas responsabilidades que, aunque cansadas, te ayudarán a crecer. Confía en tu constancia, porque esa nunca te falla. En el amor, si estás soltero, llega alguien tranquilo, estable y con intenciones claras. Nada de juegos ni confusiones. Y si tienes pareja, la relación entra en una etapa más madura.

Tauro, este ciclo te enseña que cuando te eliges, la vida comienza a alinearse sola.

GÉMINIS

En estos días podrías sentir una fuerte necesidad de volver al pasado, de buscar personas, recuerdos o situaciones que en su momento no funcionaron. Pero recuerda bien algo: si no se dio fue por una razón. El pasado no tiene nada nuevo que ofrecerte, solo historias recicladas y heridas conocidas. Atrévete a mirar hacia adelante y a abrirte a nuevas oportunidades, porque insistir en lo mismo solo te estanca.

Tu estado de ánimo podría cambiar de un momento a otro, y si no lo controlas podrías echar a perder acuerdos, relaciones o planes importantes. Andarás sensible, irritable y con ganas de mandar todo al demonio sin pensar. Respira antes de hablar, porque una palabra mal dicha puede provocar consecuencias que después te costará reparar.

Te manejas en modo rebelde sin causa. A veces eres difícil de tratar y aún más difícil de convencer. Sin embargo, cuando alguien logra entrar a tu corazón, das lo mejor de ti sin medida. El problema es que sueles huir cuando las cosas se ponen serias. No seas tan mamila, enfrenta los problemas que vienen y deja de correr cada vez que algo se complica.

No te alejes de las personas que siempre están ahí buscándote, apoyándote y preguntando por ti. No todos quieren aprovecharse, algunos sí te quieren de verdad. Aprende a distinguir quién suma y quién solo aparece por conveniencia. Recuerda bien esta frase de señora sabia: quien se lleva, se aguanta. Si no quieres que jueguen contigo, no juegues con los demás. No prometas lo que no puedes cumplir ni ilusiones a quien se toma en serio tus palabras. El karma anda cerquita y en próximas fechas podría cobrarte cuentas pendientes.

Si tenías una deuda emocional, económica o moral, prepárate para liquidarla. No será castigo, será aprendizaje. El universo te empuja a hacerte responsable de tus decisiones y a cerrar ciclos de forma correcta. En el trabajo se presentan retos que pondrán a prueba tu paciencia. No todo saldrá como esperas, pero sí como necesitas. El dinero se mantiene estable si evitas gastos impulsivos.

En el amor podrías sentirte dividido entre quedarte donde estás o buscar algo nuevo. No tomes decisiones enojado ni desde la nostalgia. Escucha tu intuición cuando estés en calma. Cuida el sistema nervioso, el insomnio y el estrés. Descansa más y baja el ritmo mental.

Géminis, este ciclo te enseña que madurar no es perder tu esencia, sino aprender a usarla con responsabilidad.

CÁNCER

Aprende de una buena vez a que se te resbale lo que la gente piense, crea o diga acerca de ti. El día que aceptes tus defectos y virtudes tal cual son, ese día los comentarios ajenos dejarán de afectarte. No naciste para agradar a todos ni para vivir pidiendo permiso. Quien te quiera, te acepta completo.

No tienes por qué cambiar para complacer a otras personas. La vida sola te va a mostrar cuándo es momento de evolucionar y cuándo no. Si algo no te hace sentir tranquilo, seguro o en paz, entonces no pertenece a tu camino. Quita lo que incomoda, aunque duela. A veces soltar también es amarte.

Se aproximan nuevas amistades que llegarán a refrescar tu vida. Entre ellas existe la posibilidad de iniciar un romance, pero tu pasado emocional todavía pesa. Te costará trabajo confiar, abrir el corazón y creer nuevamente en el amor. No te presiones. Sanar no es olvidar, es aprender sin cargar rencor.

Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a los demás. No eres responsable de salvar a nadie ni de resolver vidas ajenas. Cada quien carga su historia. Tú ya hiciste demasiado por otros y es momento de pensar en ti sin culpa.

Aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar. No todo saldrá perfecto y está bien. El error también forma carácter. Atrévete a intentar aunque tiemble el alma, porque así es como se ganan los sueños. Quien no arriesga, se queda estancado.

En lo laboral vienen movimientos que te obligarán a adaptarte. Puede haber cambios de funciones, horarios o responsabilidades. No te asustes, porque aunque parezca pesado, te abrirá puertas nuevas. El dinero mejora gradualmente. En el amor, si tienes pareja, será necesario hablar de emociones guardadas. No sigas tragándote lo que sientes. Si estás soltero, alguien dulce y paciente podría acercarse, respetando tus tiempos.

Cuida tu estómago, la ansiedad y los cambios de humor. El estrés acumulado se refleja físicamente.

Cáncer, este periodo te recuerda que no estás roto, solo cansado. Cuando vuelvas a creer en ti, la vida empezará a tratarte mejor.