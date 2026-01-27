Houston: el tiempo para hoy martes 27 de enero

El clima en Houston, Texas, para este martes 27 de enero contarácon cielos prácticamente despejados y presencia aislada de nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 1 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 07:14 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 17:55 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 4.35 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Pero también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Por su cercanía al Golfo de México, los valores de humedad de la ciuda de Houston suelen ser altos. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque a menudo puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

