Le preguntó su religión y luego lo apuñaló a él y a su perro: violento ataque en Seattle

Un violento ataque ocurrido en las afueras de Seattle, en el estado de Washington, dejó a un hombre y a su perro gravemente heridos, luego de que un desconocido los apuñalara tras interrogar a la víctima sobre su religión, según relataron las autoridades y el propio afectado.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana del domingo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en Parkland, a unos 40 minutos de Seattle.

“Supongo que cristiano”

La víctima, Eddie Nitschke, llamó al 911 tras ser atacado. En declaraciones a KING 5 News, relató que el agresor se le acercó y comenzó a preguntarle por sus creencias religiosas.

“Le dije que no era religioso. Luego me preguntó de qué religión era y le dije: ‘Supongo que cristiano’”, explicó Nitschke.

Según su testimonio, el hombre lo acusó de haberlo estado siguiendo, pese a que nunca se habían visto antes.

“Me dijo: ‘Me has estado buscando desde hace tiempo’, y yo le respondí: ‘Ni siquiera te conozco’”, recordó.

Poco después, el agresor sacó dos cuchillos y apuñaló repetidamente a Nitschke, antes de atacar también al perro que intentó defender a su dueño.

Ambos fueron trasladados al hospital en estado grave, mientras la policía inició una búsqueda del sospechoso. Imágenes difundidas por medios locales mostraron el momento del ataque, en el que un hombre con gorro negro y abrigo largo se abalanzó varias veces contra la víctima en plena vía pública.

Sospechoso abatido por la policía

Horas más tarde, agentes localizaron al sospechoso en el patio trasero de una vivienda, donde estaba armado con varios cuchillos. Según el Departamento de Policía de Lakewood, el hombre se abalanzó contra los agentes, quienes abrieron fuego.

El sospechoso fue trasladado a un hospital, donde murió a causa de sus heridas, informó la policía.

Nitschke relató que, mientras se encontraba hospitalizado, se enteró de que el hombre que lo había apuñalado estaba siendo atendido en una habitación cercana.

“Escuché ‘código rojo’ y lo llevaron a la habitación de al lado”, dijo. “Cuando supe que había muerto, me sentí mal… pero luego pensé: ‘Simplemente me apuñaló’”.

Los médicos diagnosticaron a Nitschke un colapso pulmonar y un coágulo de sangre en el cerebro, además de cáncer de pulmón, una condición que ya estaba bajo sospecha médica.

El perro sobrevivió

A pesar de la gravedad de sus heridas, el perro fue sometido a cirugía de emergencia en un hospital veterinario y posteriormente dado de alta.

Nitschke decidió abandonar el hospital en contra de la recomendación médica para poder reunirse con su mascota.

“No quería estar allí. Necesitaba saber cómo estaba mi perro”, explicó.

Vecinos de Parkland expresaron su preocupación por la violencia en la zona.

“Hacer algo así por la religión de alguien es una locura”, dijo una residente. “Siento que no es seguro vivir aquí”, agregó otra mujer.

Las autoridades continúan investigando el caso.

