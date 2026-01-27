Nieto de 19 años es acusado del brutal asesinato de sus abuelos en Carolina del Sur

Un joven de 19 años fue acusado del asesinato de sus abuelos, una pareja de ancianos ampliamente conocida y apreciada en su comunidad de Carolina del Sur, informaron las autoridades.

Levi Kevin Jones fue arrestado la noche del viernes y enfrenta dos cargos de asesinato, además de dos cargos por posesión de un arma durante la comisión de un delito violento, tras la muerte de Larry Moore, de 76 años, y Sandra Moore, de 75.

Hallazgo de los cuerpos y causa de muerte

Los cuerpos de la pareja fueron descubiertos el 15 de enero, luego de que un familiar realizara varios intentos fallidos por contactarlos, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Oconee.

Las autoridades determinaron que se trató de un doble homicidio. Larry Moore fue hallado con múltiples heridas de arma blanca en el torso y el cuello, mientras que Sandra Moore murió por estrangulamiento, detalló la oficina del sheriff en un comunicado.

Familia devastada por el crimen

Kevin Jones, yerno de la pareja, expresó públicamente el dolor de la familia tras el crimen.

“Toda la familia está devastada. Es inimaginable que alguien pudiera hacerle daño a estas dos preciosas personas. Mi suegra y mi suegro fueron las personas más preciadas que Dios creó. Estoy completamente destrozado”, escribió en Facebook.

Jones recordó a su suegro como un apasionado pescador, conocido por relatar historias de pesca junto a su padre y su hermano.

“Tuvo un gran impacto en mi vida y me mostró amor verdadero, amor como el de Cristo. Él y Sandra siempre me trataron como si realmente importara, como si siempre hubiera sido parte de la familia”, añadió.

Comunidad religiosa y vecinos consternados

Larry y Sandra Moore eran residentes de larga data y antiguos propietarios de Moore & Moore Fish Camp, según reportó Fox News. También eran miembros activos de la Iglesia del Calvario, que expresó su pesar en redes sociales.

“Con gran tristeza compartimos el fallecimiento de dos de nuestros miembros más fieles y queridos. Acompañemos en oración a toda la familia Moore”, escribió la congregación.

Feligreses y vecinos describieron a la pareja como personas generosas, constantes y profundamente creyentes.

“Siempre estaban ahí. Esperabas verlos cada vez que ibas. Eran personas fieles”, dijo Stacy Brooks, miembro de la iglesia.

Otros los recordaron como “la sal de la tierra” y como mentores que dejaron una huella profunda en la comunidad.

Situación judicial del acusado

El sábado, un juez negó la libertad bajo fianza a Levi Kevin Jones durante su primera comparecencia ante el tribunal. Su próxima audiencia está programada para el 12 de marzo.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del crimen.

