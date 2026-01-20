Hallan brutalmente asesinada a pareja de ancianos dentro de su casa en Carolina del Sur

Una pareja de ancianos fue encontrada brutalmente asesinada dentro de su casa en Westminster, Carolina del Sur, un crimen que ha generado consternación en la comunidad local.

Las víctimas fueron identificadas como Larry Moore, de 76 años, y Sandra Moore, de 75, quienes fueron hallados sin vida el jueves dentro de su propiedad, luego de que un familiar acudiera a la vivienda al no tener noticias de ellos durante varios días, informó el medio WSPA.

El forense del condado indicó que ambos murieron a causa de heridas traumáticas, aunque no se revelaron más detalles sobre el tipo de lesiones ni el tiempo exacto de fallecimiento, con el fin de preservar la integridad de la investigación, señalaron las autoridades.

Investigación y llamado a la comunidad

La policía informó que no cree que exista un peligro para la ciudadanía y que el caso parece tratarse de un incidente aislado, aunque la investigación continúa en desarrollo.

Las autoridades solicitaron la colaboración del público y pidieron a residentes o conductores que hayan transitado por la zona que revisen imágenes de cámaras de seguridad y se comuniquen con la policía si observaron algo inusual.

“Tal vez alguien vio algo sospechoso o algo que no parecía correcto”, dijo Jimmy Watt, oficial de información pública de la oficina del sheriff.

Matrimonio muy querido y activo en la iglesia

Larry y Sandra Moore eran propietarios de un restaurante local, Moore & Moore Fish Camp, que administraron durante décadas hasta su jubilación en 2016. Además, eran miembros de larga data de la Iglesia del Calvario, que confirmó sus fallecimientos a través de una publicación en Facebook.

“Con gran pesar compartimos el fallecimiento de dos de nuestros miembros más fieles y de mayor trayectoria”, señaló la iglesia.

Familiares y allegados describieron a la pareja como profundamente religiosa y solidaria. Un primo de Sandra, Terry Addis, los calificó como “las personas más piadosas”, mientras que su yerno, Kevin Jones, describió el crimen como una “pesadilla” que dejó a la familia devastada.

Otros miembros de la congregación afirmaron que los Moore eran la “columna vertebral” de la iglesia y destacaron su compromiso con la comunidad. La pareja compartía al menos una hija, según informaron allegados.

