Pronóstico del clima en Miami para este martes 27 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 27 de enero indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 68 grados Fahrenheit (20ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 4% y se esperan cielos sin nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 52 grados Fahrenheit (11ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 5 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 10.56 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:07 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:01 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes escasas con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 52 y los 68 grados Fahrenheit (11 y 20 grados Celsius). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos nada cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

