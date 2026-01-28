Descubren cuerpo sin vida en almacén de centro comercial cercano al Pentágono

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado este martes en un almacén del Fashion Centre en Pentagon City, un concurrido centro comercial del condado de Arlington, Virginia, ubicado a corta distancia del Pentágono, informaron las autoridades locales.

Según el Departamento de Policía del Condado de Arlington (ACPD), los oficiales respondieron a una llamada poco antes del mediodía por el reporte de un paro cardíaco. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre inconsciente en un almacén del tercer piso, quien fue declarado muerto en el sitio. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

¿Qué se sabe sobre el caso?

De acuerdo con información citada por ARLnow, la alerta inicial fue emitida por el personal de seguridad del centro comercial, que reportó la presencia de “una persona obviamente muerta” en una zona de almacenamiento.

Un portavoz del ACPD indicó que el incidente no representa una amenaza para la comunidad, mientras que las autoridades iniciaron una investigación formal. La Oficina del Médico Forense Jefe será la encargada de determinar la causa y la forma de la muerte.

El hallazgo generó conmoción entre residentes y visitantes de la zona, quienes expresaron su preocupación en redes sociales. Algunos destacaron la tranquilidad habitual del centro comercial, mientras otros recordaron episodios recientes de hechos delictivos, como robos, apuñalamientos y tiroteos registrados en los últimos años.

El Fashion Centre cuenta con más de 140 tiendas y restaurantes distribuidos en más de un millón de pies cuadrados. A unos 800 metros al norte, cruzando la autopista Henry G. Memorial, se encuentra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, uno de los edificios más emblemáticos y vigilados del país.

Zona de alta sensibilidad

El Pentágono, que alberga aproximadamente 6,5 millones de pies cuadrados, fue uno de los objetivos de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el edificio, causando la muerte de 189 personas, entre pasajeros y personal que se encontraba en el lugar.

Las autoridades no han informado si el hallazgo guarda relación con hechos previos en el centro comercial ni si existen indicios de crimen, a la espera del informe forense.

