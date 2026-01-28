ICE reconoce error al deportar a padre salvadoreño desde Maryland pese a órdenes judiciales, el hispano teme por su vida

José Serrano-Maldonado, un padre de Maryland, fue deportado a El Salvador el 20 de enero de 2026 a pesar de contar con dos órdenes judiciales que prohibían su expulsión, confirmaron autoridades federales durante una audiencia de emergencia en un tribunal federal de Baltimore.

El juez encargado del caso calificó la situación como “muy grave” y exigió que el gobierno federal detalle por escrito quién tomó la decisión, cuándo y por qué, ya que el expediente del inmigrante incluía un aviso visible con la instrucción “No remover”.

ICE admite error, pero no explica la deportación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) admitió que la deportación se realizó por error, pero no pudo explicar por qué se ejecutó a pesar de las órdenes judiciales vigentes.

Durante la audiencia, la abogada de Serrano-Maldonado, Anna Alyssa Tijerina, aseguró que su cliente corre peligro en El Salvador y solicitó su regreso inmediato a Estados Unidos. “Me dijo que intentará permanecer en su casa el mayor tiempo posible hasta que esto se resuelva. Quiere regresar a Estados Unidos, incluso si es al centro de detención”, declaró Tijerina a WBAL-TV 11 News.

La fiscal federal adjunta, Beatrice Thomas, informó al tribunal que el gobierno está gestionando el regreso de Serrano-Maldonado a través de un vuelo de “ICE Air”, aunque advirtió que los trámites administrativos podrían demorar varios días.

Orden de actualizaciones diarias y preocupación familiar

El juez ordenó que el gobierno presente informes diarios sobre el estatus del caso hasta que Serrano-Maldonado regrese a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades señalaron que dichos informes probablemente se presentarán bajo sello, sin acceso público.

Tijerina expresó que la incertidumbre es uno de los principales problemas para la familia. “Incluso saber que no hubo avances hoy es información. Por la seguridad de mi cliente y de su familia, espero que esto se resuelva pronto”, afirmó.

Caso similar y contexto

El caso de Serrano-Maldonado recuerda al de Kilmar Ábrego García, otro padre salvadoreño en Maryland con órdenes de protección que fue deportado por error. Ambos hombres tienen hijos ciudadanos estadounidenses y sus expulsiones fueron calificadas como erróneas por las autoridades federales.

Por el momento, no hay fecha confirmada para el regreso de Serrano-Maldonado a Estados Unidos y la investigación judicial sobre la violación de las órdenes continúa.

