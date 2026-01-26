Demandan a la ciudad de El Paso por muerte por asfixia de un hispano bajo custodia policial

Los abogados Robert Meléndez y Jeff Edwards, en representación de la familia de Xavier Hernández, presentaron una demanda federal de derechos civiles contra la ciudad de El Paso, Texas, y varios agentes del Departamento de Policía de El Paso (EPPD) por la muerte del joven de 30 años durante una intervención policial relacionada con una crisis de salud mental.

Según la denuncia, Hernández murió el 13 de julio de 2025 tras permanecer esposado, boca abajo y sometido durante casi diez minutos, mientras varios agentes ejercían presión con sus rodillas, manos y peso corporal, luego de haber recibido descargas con pistola eléctrica, golpes y presión en el cuello. La causa de la muerte fue descrita como asfixia y privación de oxígeno.

“Necesitaba ayuda y lo mataron”, denuncian los abogados

De acuerdo con el documento judicial, Hernández estaba desarmado, obediente y visiblemente en estado de vulnerabilidad mental cuando fue sometido por los agentes. Testimonios incluidos en la demanda señalan que el joven suplicó por ayuda y pidió que no lo mataran mientras perdía la respiración.

“Si alguno de los oficiales hubiera mostrado la más mínima preocupación por los derechos de Xavier o por su vida, él aún estaría vivo hoy. Necesitaba ayuda y lo mataron por ello”, afirmó el abogado Robert Meléndez.

El texto sostiene que la muerte fue el resultado directo de un patrón y práctica del EPPD de responder con violencia a llamadas de salud mental, así como de la falta de capacitación, supervisión e investigación efectiva por parte de la ciudad.

Denuncian patrón histórico de violencia policial

La demanda, que supera las 60 páginas, documenta al menos nueve casos previos ocurridos entre 2012 y 2025 en los que personas en crisis de salud mental murieron o resultaron gravemente heridas tras ser inmovilizadas boca abajo, sometidas con pistolas eléctricas o aplastadas por agentes del EPPD.

Entre los casos citados figuran los de Jesús Salas, Roger Tarango, Mercedes DeMarco, Michael Thompson y Jonathan Rose Eddens, todos con circunstancias similares a la de Hernández. Ninguno de los agentes involucrados, según la demanda, enfrentó consecuencias disciplinarias significativas.

“El riesgo de asfixia por inmovilización en posición boca abajo es conocido desde hace décadas y quedó claramente establecido tras la muerte de George Floyd. Bastaba con girarlo de lado para salvarle la vida”, sostuvo el abogado Jeff Edwards.

Detalles de la demanda

La acción legal fue presentada el 26 de enero de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, en nombre de Angélica Luján, madre de Xavier, tanto a título personal como en calidad de administradora de su patrimonio.

Entre los demandados figuran la ciudad de El Paso y varios agentes, incluidos Matthew Abshier, Kristian Mercado, Francis Beniquez Márquez y James C. Morales, además de oficiales no identificados. La demanda solicita juicio con jurado e incluye cargos por uso excesivo de la fuerza, falta de intervención, violaciones a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y a la Ley de Rehabilitación.

“Ahora sé que esto le puede pasar a cualquiera. No quiero que el hijo de nadie más muera de esta manera”, expresó Angélica Luján, madre de la víctima.

