Rafael Amaya nos habla de la razón por la cual aceptó regresar a “El Señor de los Cielos 10”

Rafael Amaya conversó con La Opinión sobre su regreso a “El Señor de los Cielos” en su décima temporada. Al parecer, todo esto surgió tras la reacción del público luego de su salida de la historia, junto con el momento en que dejó de ser actor exclusivo de Telemundo.

Es importante decir que, pese al éxito que ha tenido “Dinastía Casillas”, los fans de este serial también ansían ver el regreso del personaje icónico de Aurelio Casillas, porque extrañan “el plomo” que este aporta a la historia, sin qué ni para qué.

El actor asegura que, tras la reacción de los fans, la cadena lo buscó y empezaron las rondas de negociaciones. Y al parecer el hecho de que la décima temporada sea un homenaje a los inicios de esta televisiva saga, motivó a Rafael Amaya para decirle, nuevamente que sí, a Telemundo.

En esta entrevista, el actor reconoce que Telemundo, a través de esta producción, nos ha sabido plasmar un reflejo de la realidad que viven nuestros países latinos en relación a las drogas, el contrabando y los cárteles de narcotráfico. Y afirma que no busca exponer la vida de estas personas al punto de convertirlas en personajes. dignos de imitar, pero sí pretender ser fieles a la realidad que viven países como México en relación a estas polémicas temáticas sociales y políticas.

El actor no nos pudo develar la fecha de estreno de esta décima temporada, pero lo más probable es que el anuncio de la misma lo tengamos para el próximo año, a inicios del 2027.

