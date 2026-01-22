Rafael Amaya anuncia su regreso a ‘El Señor de los Cielos 10’: “Es oficial”

El actor mexicano Rafael Amaya, quien alcanzó gran notoriedad por dar vida a Aurelio Casillas en ‘El Señor de los Cielos’, sorprendió a los seguidores del proyecto al anunciar que él y su famoso personaje estarán muy pronto de vuelta en las pantallas de Telemundo.

El galanazo compartió la buena nueva por medio de un video colgado en las redes sociales de la cadena y de ‘El Señor de los Cielos’, en donde dio un avance de lo que se avecina en la décima temporada de la gustada serie.

“Soy Rafael Amaya y les traigo una noticia muy importante: ‘El Señor de los Cielos’, la décima temporada está confirmada, y quería que saliera de mi boca porque, ahora sí, es oficial. Nos vemos muy pronto por Telemundo”, dijo el actor en un muy breve video.

La vuelta de Rafael Amaya al proyecto marcará un antes y un después para él, pues no solo significará su regreso a las pantallas como actor, sino también su debut como productor ejecutivo, lo que lo tiene sumamente ilusionado.

El anuncio sobre su retorno no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes de inmediato lo llenaron de corazones rojos y celebraron que esté de vuelta dando vida a su personaje más emblemático.

“Qué genial 😍 Estaba buena la Dinastía Casillas, pero hacia falta el patrón 👌🏻”, “😍😍😍😍 ayyyyy me va a dar algo @rafaelamayanunez esperándote con ansias ❤️🔥”, “Sabíamos que no nos podía decepcionar 👏🙌❤️❤️”, “Me gustaría verlo junto a Chacorta de nuevo 😍😍😍”, se lee en tan solo en algunas de las reacciones que provocó el anuncio de su retorno a Telemundo y a ‘El Señor de los Cielos’.

Se tiene contemplado que ‘El Señor de los Cielos 10’ comience grabaciones este mismo año, sin que, hasta el momento, se tengan noticias sobre su posible fecha de estreno, pero no sería de extrañar que llegue a las pantallas en enero del 2027 y lo hagan coincidir con el estreno de una hipotética séptima temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

