Violento altercado en Miami: hispano apuñala a un amigo por derramar cerveza sobre su teléfono

Un hombre hispano de 19 años fue arrestado en Miami, Florida, luego de que presuntamente apuñalara repetidamente a un amigo durante una discusión provocada por el derrame accidental de cerveza sobre su teléfono celular, informaron las autoridades.

El acusado fue identificado como Moisés Mendoza, quien enfrenta cargos por intento de homicidio en segundo grado y manipulación de pruebas físicas, según una declaración jurada de arresto con causa probable.

Discusión por un teléfono celular

De acuerdo con el informe policial, la víctima, con múltiples heridas de arma blanca, logró detener a un agente poco después de las 10:00 de la noche del domingo, en el área de la avenida 30 del noroeste y la calle 11 del noroeste.

La víctima explicó que él, Mendoza y otras personas habían pasado el día pescando, y que luego regresaron a una vivienda para cocinar el pescado. Mientras sostenía el teléfono de Mendoza para cambiar la música, derramó accidentalmente cerveza sobre el dispositivo, lo que desató una discusión.

Según la policía, Mendoza acusó a la víctima de hacerlo de manera intencional. Aunque otra persona se ofreció a llevar a la víctima a su casa, Mendoza subió al vehículo y la discusión continuó durante el trayecto.

Puñaladas dentro del vehículo

Las autoridades señalaron que, en medio del altercado, la víctima arrojó cerveza a Mendoza, momento en el que el joven presuntamente sacó un cuchillo de cocina con mango rojo y lo apuñaló varias veces dentro del automóvil.

La víctima logró salir del vehículo y corrió en busca de ayuda, encontrándose con un agente al que relató lo ocurrido.

Mediante cámaras de vigilancia, la policía rastreó el vehículo hasta un complejo de apartamentos cercano, donde observaron manchas de sangre en el asiento y el piso del automóvil.

El propietario del vehículo declaró que, tras el ataque, dejó a Mendoza en su casa y lo vio deshacerse del cuchillo y de la camisa ensangrentada en un contenedor de basura.

Cuando los agentes acudieron a la residencia del sospechoso, Mendoza admitió haber apuñalado a la víctima, según el informe policial.

Mendoza fue trasladado a la cárcel de Miami-Dade, donde permanece detenido sin derecho a fianza. En su comparecencia judicial, se declaró inocente de los cargos.

