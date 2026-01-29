Hombre de Minnesota detenido tras hacerse pasar por agente del FBI para “liberar” a Luigi Mangione

Un hombre de Minnesota fue arrestado y enfrenta cargos federales tras intentar ingresar al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, pretendiendo ser un agente del FBI con el objetivo de liberar a un recluso de alto perfil, que una fuente policial reveló era Luigi Mangione.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:50 horas del 28 de enero de 2026. El acusado, identificado como Mark Anderson, de 36 años y residente de Mankato, Minnesota, se aproximó al área de ingreso de la prisión federal.

Documentación falsa y armas inusuales

Anderson afirmó ante los oficiales de la Oficina de Prisiones (BOP) que era un agente del FBI y que portaba documentos firmados por un juez que autorizaban la liberación inmediata de un detenido.

Al ser cuestionado por sus credenciales federales, el sospechoso mostró únicamente una licencia de conducir de Minnesota. Durante el encuentro, Anderson arrojó varios documentos a los oficiales, los cuales, tras ser revisados, resultaron ser reclamos legales en contra del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Tras informar a los guardias que estaba armado, Anderson fue detenido. Al registrar su mochila, las autoridades hallaron un arsenal inusual que incluía un tenedor grande para barbacoa y una hoja de acero redonda (tipo cortador de pizza).

Las pertenencias encontradas al registrar al acusado. Crédito: Corte del Distrito Este de Nueva York | Cortesía

El objetivo: Luigi Mangione

Aunque la denuncia oficial no especifica el nombre del recluso que Anderson intentaba liberar, una fuente policial confirmó al diario La Opinión que el sospechoso mencionó específicamente a Luigi Mangione, quien se encuentra bajo custodia federal.

La misma fuente reveló que Anderson se encontraba en la ciudad de Nueva York tras un intento fallido de conseguir empleo y que recientemente había estado trabajando en una pizzería local, aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre el establecimiento.

Luigi Mangione es el principal sospechoso del asesinato de Brian Thompson, quien fuera el director ejecutivo (CEO) de la aseguradora UnitedHealthcare. El crimen ocurrió el 4 de diciembre de 2024 frente al hotel Hilton en Midtown Manhattan, Nueva York.

Enfrenta acusaciones tanto a nivel estatal como federal. Los cargos incluyen asesinato en segundo grado, acecho y posesión ilegal de armas. Originalmente, también enfrentó cargos por terrorismo, pero un juez estatal los desestimó en septiembre de 2025.

Mangione, de 26 años y originario de Maryland, era un ingeniero de datos graduado de la Universidad de Pensilvania. Fue arrestado el 9 de diciembre de 2024 en un McDonald’s en Pensilvania tras una búsqueda a nivel nacional.

Cargos legales

Anderson ha sido formalmente acusado de hacerse pasar por un oficial o empleado de los Estados Unidos. El agente especial del FBI, Thomas Ford, quien lidera la investigación, confirmó que Anderson fue puesto bajo custodia federal tras la intervención inicial de la policía de Nueva York (NYPD).

La denuncia fue certificada por la jueza magistrada Taryn A. Merkl el mismo día de los hechos.

