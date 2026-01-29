Lucas Paquetá, el fichaje más caro de la historia de su país, ya está en Brasil: “Necesitaba a Flamengo”

El regreso de Lucas Paquetá a Flamengo ya se vive con intensidad en Río de Janeiro. El centrocampista brasileño, transferido desde el West Ham por $50.2 millones de dólares, ya se encuentra en la ciudad y sueña con debutar este domingo en la final de la Supercopa do Brasil, en lo que sería un estreno soñado con el club que lo formó.

Un día después de que Flamengo confirmara el fichaje más caro en la historia del fútbol brasileño, Paquetá arribó este jueves procedente de Inglaterra en un vuelo particular, acompañado por su esposa y sus dos hijos, y fue recibido por cerca de 200 aficionados en el aeropuerto, en una escena cargada de emoción.

Un regreso cargado de emoción y sentido de pertenencia

Formado profesionalmente en Flamengo, Paquetá no ocultó el significado personal de su regreso tras casi una década en el fútbol europeo. En sus primeras declaraciones, reafirmó el fuerte vínculo que mantiene con el club carioca.

“Yo necesitaba esto. Siempre fui muy Flamengo. Nada me sacaba de la cabeza que un día iba a regresar a casa. Tal vez Flamengo no me necesitara, pero yo sí necesitaba a Flamengo”.

El mediocampista lució una camiseta de una afición organizada del club y se acercó a los hinchas que lo esperaban, saludó a varios de ellos y se tomó fotografías durante un breve pero intenso encuentro.

El apoyo de la afición fue clave en su decisión

Paquetá también destacó el respaldo constante que recibió de los seguidores del Flamengo, incluso en los momentos difíciles que atravesó durante su etapa en Inglaterra.

“Los hinchas siempre demostraron mucho cariño desde mi salida de Flamengo. Fueron muchas peticiones para que regresara y mensajes de apoyo durante las investigaciones en Inglaterra (por supuesta participación en una red de favorecimiento de apuestas). Todo eso sirvió de apoyo a mi decisión de regresar”.

Ese acompañamiento terminó siendo determinante para concretar una operación que ya es histórica en el fútbol sudamericano.

Listo físicamente y con la mira puesta en la final

El internacional brasileño aseguró encontrarse en condiciones físicas para jugar de inmediato. Este mismo jueves será sometido a los exámenes médicos y presentado oficialmente como refuerzo, con el objetivo de incorporarse cuanto antes a los entrenamientos.

Flamengo ya inició los trámites para regularizar su inscripción, con la intención de habilitarlo antes del viernes y así permitirle debutar el domingo en la final de la Supercopa do Brasil.

Flamengo vs Corinthians, por el primer título del año

En su condición de campeón brasileño, Flamengo enfrentará en Brasilia al Corinthians, vigente campeón de la Copa do Brasil, para definir el primer trofeo oficial de la temporada.

La posible presencia de Lucas Paquetá en ese partido elevaría aún más la expectativa en torno a un equipo que busca iniciar el año con un golpe de autoridad.

Una operación histórica para el fútbol brasileño

El regreso de Paquetá se concretó tras un acuerdo con el West Ham por $50.2 millones, cifra récord para un club brasileño. El monto supera los $32 millones que el Cruzeiro pagó recientemente al Zenit de San Petersburgo por Gerson, hasta ahora la transferencia más alta del país.

Tras pasar por el AC Milan, el Lyon y el West Ham, Lucas Paquetá vuelve a Flamengo casi diez años después, con madurez, experiencia internacional y el sueño intacto de triunfar nuevamente en casa.

