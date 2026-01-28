Lucas Paquetá regresa a Brasil en un derroche de dinero del Flamengo

El centrocampista Lucas Paquetá regresa a Flamengo tras un acuerdo en el que el club de Río de Janeiro desembolsó $50,2 millones de dólares (unos 42 millones de euros) al West Ham inglés, la operación más costosa jamás realizada por un club brasileño, según medios locales.

El jugador debe llegar a Río esta semana para firmar contrato por cinco años con el actual campeón de la Liga brasileña y la Copa Libertadores.

🚨💣 BREAKING: Lucas Paquetá to Flamengo, here we go! Record deal agreed for €42m fee.



West Ham accept the proposal after direct contact with director José Boto today, Paquetá travels later today.



Five year contract. Paquetá volta pra casa. ❤️🖤 pic.twitter.com/IsuGJBqIIa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026

Paquetá fue revelado por Flamengo en 2016 y regresa al club carioca tras casi una década en Europa, donde pasó por el Milán en Italia, el Lyon francés y el West Ham.

Con la camiseta del ‘Fla’ el futbolista disputó 96 partidos, en los que marcó 18 goles y se consolidó como una de las grandes promesas surgidas en el “Ninho do Urubu”.

La versatilidad del centrocampista, capaz de actuar como volante, extremo o delantero, es considerada estratégica para el equipo dirigido por Filipe Luís.

Lucas Paquetá is set to return to Flamengo from West Ham in a deal worth around $50M, per multiple reports 🇧🇷🏠 pic.twitter.com/1OUPLUBI8k — B/R Football (@brfootball) January 28, 2026

Los medios brasileños señalan que los ingleses pedían inicialmente 65 millones de euros, pero Flamengo logró reducir la cifra y cerrar el acuerdo en unos 42 millones.

De acuerdo con el portal Globoesporte para el contrato que sería por cinco temporadas el único punto de discordia era la forma de pago, pero los ingleses terminaron aceptando la propuesta de Flamengo, que prevé el abono de una sola cuota anual, proporcional en 2026 y 2027 y algo menor en 2028.

Good luck to Lucas Paqueta



Football is a big thing but nowhere near as big as the price of someone’s family and mental health.



I wouldn’t wish what the Premier League dragged him through for 2 years on anyone.



I hope he finds happiness back in Brazil.



Thank you Lucas ⚒🇧🇷 pic.twitter.com/i1IxXCJ2LY — WH Fan Place (@WestHamPlace) January 28, 2026

El monto pago por Paquetá supera los 27 millones de euros que pagó recientemente el Cruzeiro al Zenit de San Petesburgo por Gerson, hasta entonces, la mayor cifra otorgada por un jugador en Brasil.

