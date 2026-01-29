Mark Carney le pide al gobierno de Trump que “respete la soberanía” de Canadá y no apoye a los separatistas de la provincia de Alberta

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo este jueves que Estados Unidos debe respetar la soberanía de su país tras la publicación de informaciones que aseguran que funcionarios del gobierno de Trump se habían reunido con separatistas de Alberta para hablar de la posible independencia de esta provincia de canadiense rica en petróleo.

Carney afirmó que esperan “que la administración estadounidense respete la soberanía canadiense; siempre he sido claro con el presidente Trump en ese sentido”.

De igual manera, la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, afirmó que esperaba que los funcionarios estadounidenses dejaran las discusiones sobre el “proceso democrático” de su provincia en manos de los albertanos y canadienses.

Actualmente, los separatistas de Alberta están recolectando firmas para una petición que podría conducir a un referéndum sobre la salida de la provincia de Canadá.

El diario Financial Times informó este jueves representantes del movimiento separatista se reunieron con funcionarios del gobierno de Trump, lo que generó críticas de algunos primeros ministros provinciales canadienses.

“Ir a un país y pedir ayuda para separar a Canadá… existe una palabra anticuada para eso, y esa palabra es ‘traición'”, dijo el primer ministro de la Columbia Británica, David Eby.

Reuters: La primera ministra de Alberta, Danielle Smith.

“Estúpido”

Jeffrey Rath, partidario del separatismo que mantuvo reuniones en Washington con funcionarios del gobierno de Trump, calificó el comentario de Eby de “estúpido”.

Rath, cofundador del Proyecto de Prosperidad de Alberta, una organización de base que impulsa un referéndum de independencia, declaró a la BBC el jueves que su grupo había viajado a Washington en tres ocasiones durante el último año, como ciudadanos particulares, con el objetivo de “indagar en los hechos”.

Sus reuniones con altos funcionarios se llevaron a cabo como “un estudio de viabilidad” sobre una posible línea de crédito de $500,000 millones en caso de que la provincia se separara, explicó, añadiendo que su grupo no estaba solicitando financiación.

Rath se negó a revelar con quién se reunió el grupo.

Al ser preguntado sobre la noticia publicada en el Financial Times, un vocero de la Casa Blanca declaró a la BBC que “funcionarios del gobierno se reunieron con varios grupos de la sociedad civil. No se transmitió ningún apoyo ni ningún otro compromiso”.

“Dar esperanza a los albertanos”

Los primeros ministros canadienses provinciales se encuentran reunidos en Ottawa con Mark Carney antes de unas negociaciones comerciales que incluyen la revisión del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.

Danielle Smith afirmó que se asegurará de que sus preocupaciones se planteen a los funcionarios estadounidenses en Washington y al embajador estadounidense.

Si bien su partido apoya una Alberta “fuerte” dentro de Canadá, afirmó que no “demonizará” a los albertanos que apoyan un referéndum.

“Lo que debemos hacer es dar esperanza a los albertanos”, declaró.

La semana pasada, un alto funcionario de Trump intervino en el movimiento separatista, sugiriendo que Estados Unidos trabajaría con una provincia de Alberta independiente.

“Alberta posee una gran cantidad de recursos naturales, pero no les permiten construir un oleoducto hacia el Pacífico”, declaró el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista televisada.

“Creo que deberíamos permitirles venir a Estados Unidos”, añadió.

“Y Alberta es un socio natural para Estados Unidos. Poseen grandes recursos. Los albertanos son un pueblo muy independiente”.

El enojo hacia Ottawa ha estado gestándose desde hace tiempo en la provincia occidental, en particular por el desarrollo de sus recursos naturales, pero una Alberta independiente sigue siendo poco probable.

Getty Images: El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habló sobre Alberta en una entrevista televisada.

¿Qué dicen las encuestas?

Mark Carney firmó recientemente un acuerdo con Alberta que abre la puerta a un oleoducto hacia el Pacífico, aunque el proyecto enfrenta obstáculos importantes.

Una encuesta reciente de Ipsos sugiere que aproximadamente tres de cada diez residentes de Alberta votarían a favor de iniciar el proceso de separación y un nuevo acuerdo sobre sus relaciones con Canadá.

Sin embargo, la encuesta indicó que alrededor del 20% de ellos consideraba el voto a favor de la salida como una forma “simbólica” de expresar sus frustraciones políticas.

A finales del año pasado, se recogieron más de 430,000 firmas para una petición que exigía un Canadá unido para contrarrestar el impulso separatista.

La primera ministra de Nuevo Brunswick, Susan Holt, declaró el jueves que creía que la mayoría de los albertanos quieren un Canadá unido.

“Creo que se trata de una minoría de personas que están protestando”, afirmó. “Soy muy optimista de que la mayoría de los albertanos demostrarán su amor por este país y su deseo de formar parte de él”.

