Ronda Política: Faltan líderes frente a guerra contra los inmigrantes

El asesinato de Renee Good y Alex Pretti a manos de la policía migratoria del presidente Trump en Minneapolis, ha aterrorizado al país entero, y no se diga a la comunidad indocumentada de Los Ángeles, que se pregunta, si matan a ciudadanos estadounidenses qué nos espera a nosotros.

Algunos dicen, como si fuera consuelo, ‘nosotros en Los Ángeles ya pasamos por eso’, pero quién nos garantiza que no regrese la guerra antiinmigrante de la Administración Trump hacia las ciudades y estados Santuario.

Y mientras el ICE y la Patrulla Fronteriza se ensañan contra otras ciudades gobernadas por demócratas, la cacería no cesa en Los Ángeles. Todos los días arrestan de manera violenta a inmigrantes en las calles. Los agarran entre varios agentes enmascarados y envalentonados los lanzan como bolsas de papas a sus camionetas.

No solo se han enfocado en los jornaleros, los hombres que buscan trabajo afuera de las tiendas Home Depot, en los lavacarros y vendedores ambulantes, sino que han hecho blanco de jardineros, trabajadores de la construcción y hasta de los vendedores de flores de las esquinas.

Todo aquel que vean que hace trabajo en la vía pública o que desempeña los trabajos que los blancos no quieren hacer, para el ICE es sospechoso de ser indocumentado.

Han levantado gente hasta de las banquetas del Consulado de Guatemala en Los Ángeles. No hay respeto por ningún espacio.

Y frente a todo esto, queda la sensación de que faltan líderes y que los demócratas no están haciendo suficiente más allá de declaraciones, proyectos de ley simbólicos y demandas que muchas veces terminan a favor de la Administración Trump como fue el caso del uso del perfil racial.

Recordemos que la Corte Suprema dio luz verde a los agentes federales de inmigración en Los Ángeles para que utilicen la raza y otros factores de discriminación racial para decidir a quién detener y potencialmente arrestar. Y lo están haciendo al pie de la letra.

El Consulado de México en Los Ángeles reportó que la mayoría de los mexicanos arrestados por migración en esta área son oaxaqueños.

Es tiempo de que nuestros líderes, representantes de California se pongan las pilas, y tomen acción; y no apostarle todo a la elección de término medio en el Congreso que potencialmente cambiará la composición a favor de los demócratas.

Eso sin contar con que hay demócratas que son republicanos en el clóset. Ahí está el caso de los siete demócratas que se unieron a los republicanos para aprobar la ley de presupuesto que destina más dinero para el ICE. Por suerte, ninguno de California. Pero aquí también los tenemos. No se confíen.

Una feroz contienda

La campaña de María Lou Calanche, candidata para concejal de Los Ángeles por el distrito 1, anunció que juntaron $135,000 en donativos de 450 personas, más que ninguno otro de los cinco aspirantes a destronar a la concejal Eunisses Hernández.

Para Calache, esta cifra refleja de alguna manera la inconformidad que hay en el distrito 1 del Concejo de Los Ángeles contra el liderazgo actual encabezado por Hernández.

“La gente está lista para una nueva dirección porque merecemos mejor”, dijo Calanche, quien vive en Boyle Heights y es fundadora de la organización no lucrativa Legacy LA; además, es actual directora del programa Expand LA que provee servicios para después de la escuela a los jóvenes.

Ella y Raúl Claros son los personajes que más probabilidades tendrían de sacar a Hernández del Concejo. Pero hay otros aspirantes Sylvia Robledo, Jesse Rosas, Rosa Requeno y Nelsón Grande. Así que estamos ante lo que promete ser la campaña más fiera a nivel local.

Es curioso que ahora sí veamos a la concejal Hernández súper activa.

¿Por qué muchos políticos esperan para ponerse a trabajar fuerte cuando ya tienen el agua hasta el cuello? Cuando tienen una campaña por la reelección no paran; y nomás ganan, y sueltan el cuerpo.

Tal vez la concejal Hernández ha hecho todo lo que está en sus manos por resolver la grave problemática del Parque MacArthur, pero es claro que sus estrategias han fracasado porque el icónico sitio está plagado de drogadicción y crimen; y se encuentra en un estado desastroso, al grado que es considerado ya un segundo Skid Row, no solo el parque sino sus alrededores que están convertidos en un escenario perfecto para una película de terror.