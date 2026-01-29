Samsung revela las primeras imágenes del Galaxy Z Flip7 Olympic Edition: el plegable que no podrás comprar

Samsung acaba de presentar el Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, una versión especial de su plegable pensada exclusivamente para los atletas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

No se trata de un modelo cualquiera. Es un dispositivo diseñado para acompañarlos desde la Villa Olímpica hasta el podio, con extras de software, diseño y conectividad muy difíciles de ver en un móvil comercial.

Y lo más llamativo: jamás podrás comprar uno en tienda. Este smartphone será exclusivo para deportistas y solo lo veremos en manos de estrellas olímpicas y en las transmisiones de TV.

Un plegable pensado para atletas olímpicos

El Galaxy Z Flip7 Olympic Edition solamente estará disponible para los atletas que participen en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia Crédito: Samsung | Cortesía

El Galaxy Z Flip7 Olympic Edition está dirigido a todos los atletas que compitan en Milano Cortina 2026, tanto olímpicos como paralímpicos. Samsung refuerza así su rol como socio tecnológico de ambos movimientos.

La compañía entregará el dispositivo a casi 3,800 deportistas de alrededor de 90 países. Se convierte en una especie de credencial tecnológica común para toda la élite que pisa la nieve y el hielo este ciclo.

La idea es clara: que el teléfono sea su compañero digital para comunicarse con familia y fans, gestionar su día a día en la Villa y capturar cada momento clave de la competición.

Samsung lleva desde Sochi 2014 creando ediciones especiales para atletas. Pero con este Z Flip7 Olympic Edition da un salto importante al integrar de lleno sus funciones de inteligencia artificial móvil en la experiencia olímpica.

El dispositivo incorpora Galaxy AI combinada con una nueva FlexWindow de borde a borde. Esto permite usar muchas funciones sin abrir del todo el plegable, algo especialmente útil para un atleta que vive entre entrenamientos, desplazamientos y competiciones.

Todo está pensado para un uso rápido, con una mano y casi sobre la marcha. Más cercano a un wearable avanzado que a un smartphone tradicional.

Un diseño exclusivo que no verás en tiendas

A nivel estético, esta edición especial se diferencia de inmediato por su color azul en la parte trasera. Está alineado con la identidad visual de Milano Cortina 2026 y con el tono histórico asociado a Samsung.

Ese azul también conecta con la tradición del “azurro” italiano, reforzando la sensación de producto muy ligado a la sede de los Juegos. El marco metálico viene en dorado, un guiño directo a las medallas y a la búsqueda de la excelencia deportiva. Subraya que este teléfono está pensado para quienes aspiran a subir al podio.

Samsung añade además una funda transparente con un imán circular azul rodeado de hojas de laurel doradas, un símbolo clásico de victoria en el mundo olímpico.

A eso se suman fondos de pantalla exclusivos inspirados en los deportes de invierno, con curvas de color que recuerdan a las marcas que dejan las cuchillas sobre el hielo.

Todo el lenguaje visual del dispositivo refuerza la idea de pertenencia. Llevar este Z Flip7 es, en sí mismo, una forma de decir “estuve en Milano Cortina 2026 como atleta“. En la práctica, estamos ante una de esas piezas de hardware que se convierten en objeto de culto instantáneo para coleccionistas. Pero casi nadie podrá tenerla en sus manos.

Samsung presenta el modelo como una edición creada y distribuida para los participantes, sin planes públicos de venta al consumidor. Lo normal será verlo únicamente en emisiones oficiales, redes sociales de deportistas y contenidos producidos durante los Juegos.

Si querías sumar este Z Flip7 a tu colección, tocará conformarse con verlo a distancia.

Especificaciones y funciones clave del Galaxy Z Flip7 Olympic Edition

En lo técnico, este Galaxy Z Flip7 no se queda corto. Incorpora un sistema de doble cámara trasera con un sensor principal de 50 megapíxeles gran angular y un ultra gran angular de 12 megapíxeles.

Gracias al formato “flip”, los atletas pueden apoyar el teléfono en cualquier superficie y usarlo como mini trípode. Perfecto para grabar entrenamientos, rutinas o reacciones sin necesidad de accesorios extra.

La FlexWindow ocupa prácticamente todo el frontal cuando está plegado. Permite disparar la cámara, revisar notificaciones y usar funciones de Galaxy AI sin abrir el dispositivo. El paquete se completa con una eSIM 5G con 100 GB de datos gratuitos. Los atletas pueden compartir contenido sin preocuparse demasiado por la conectividad.

En Samsung Wallet encontrarán pases digitales y servicios como la Coca-Cola Free Beverage Key, que les permite obtener bebidas en máquinas repartidas por las Villas.

También vienen preinstaladas apps específicas como la oficial Olympic Games, la IOC Hotline, Pinquest y una app de fitness. Esta última registra entrenamientos y recibe información personalizada al usar los equipos deportivos de las Villas Olímpicas y Paralímpicas.

El Galaxy Z Flip7 Olympic Edition es mucho más que un cambio de color. Es un ecosistema completo de hardware, diseño, IA y servicios montado alrededor de la experiencia de un atleta olímpico y paralímpico.

Un smartphone que mezcla aspiracional, utilidad y narrativa deportiva. Y que, al menos por ahora, está destinado a ser uno de esos gadgets que el público general solo puede admirar a través de la pantalla.

