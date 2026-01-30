Congresista April McClain Delaney logra supervisar operación de ICE en Baltimore

La representante demócrata April McClain Delaney (Maryland) logró ingresar a una instalación de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, luego de varios intentos fallidos por bloqueo de esa oficina.

McClain Delaney hizo la petición de ingreso a las instalaciones desde diciembre, pero se le había negado el acceso, en medio de una creciente operación migratoria de la agencia en Maryland.

La congresista busca examinar las condiciones de detención, evaluar el acceso a asistencia legal y exigir respuestas sobre abusos a inmigrantes.

McClain Delaney ha seguido de cerca el caso de un video viral que muestra condiciones alarmantes dentro de las instalaciones de ICE.

El 11 de diciembre pasado, la congresista solicitó formalmente su ingreso a las instalaciones, pero ICE reprogramó la visita repetidamente sin dar ninguna explicación, afirmó su oficina.

“Desde entonces, ICE ha negado ilegalmente el acceso a sus oficinas locales a varios miembros del Congreso, incluso en Baltimore”, se agrega en un reporte.

Las operaciones migratorias en Maryland han estado en el ojo del huracán ante diversos abusos reportados, incuido un ataque a una camioneta ocupada por dos inmigrantes indocumentados en diciembre pasado.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha modificado su versión del tiroteo, realizado después d que un conductor embistiera a vehículos de ICE al intentar huir y “luego condujera su camioneta directamente hacia los agentes de ICE, intentando atropellarlos”, según el reporte.

El conductor recibió un disparo y resultó herido, y el pasajero resultó herido cuando la camioneta se estrelló segundos después, según el comunicado original del DHS, pero luego informó que el hombre herido no estaba en la camioneta.

Nota: Este artículo se actualizó con un reporte oficial sobre la supervisión de la congresista a las instalaciones de ICE.