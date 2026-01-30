El tiempo de hoy en San Antonio, Texas para este viernes 30 de enero

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este viernes 30 de enero. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se esperan cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 34 grados Fahrenheit (1ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del norte, que rondará los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1022.8 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:25 h y el crepúsculo será a las 18:10 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 48 grados Fahrenheit (-5 y 9ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

En verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.