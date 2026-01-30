Gabe Vásquez: ICE está sumiendo a nuestras comunidades en el caos y no tiene por qué ser así

El 7 de enero, Renee Nicole Good dejó a su hijo de 6 años en la escuela en Minneapolis, Minnesota. Minutos después, un agente federal enmascarado le disparó tres veces, matando a una ciudadana estadounidense, madre de tres niños pequeños. Y el sábado, se produjo otro incidente trágico, en el que agentes federales terminaron violentamente con la vida de un hombre de 37 años tras golpearlo contra el suelo y dispararle en el pecho. Él también era ciudadano estadounidense.

Durante el último año, la Secretaria Kristi Noem ha dirigido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como una agencia fuera de control, desplegando agentes enmascarados en nuestras ciudades con poco o ningún respeto por la ley, sumiendo a comunidades enteras en el caos. Están deteniendo a ciudadanos estadounidenses y residentes legales con impunidad y sin asumir ninguna responsabilidad por sus acciones ilegales. No toleraríamos este comportamiento de ninguna otra agencia de seguridad.

Este caos ha sido facilitado por un fondo discrecional de 150 mil millones de dólares otorgado al DHS como parte de un proyecto de ley de reconciliación diseñado por la administración con el propósito de evadir la supervisión del Congreso, el llamado “Gran Proyecto de Ley Hermoso” (Big Beautiful Bill).

La semana pasada, el Congreso tuvo la oportunidad de frenar a la agencia rebelde de Noem con un proyecto de ley de gastos que daría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 10 mil millones de dólares adicionales de los contribuyentes sin ninguna reforma sustancial; nada que garantizara que ICE operara con rendición de cuentas y bajo los estándares de todos los cuerpos de seguridad. Sin garantías de que los ciudadanos estadounidenses no serían detenidos, sin el mandato de que los agentes se quiten las máscaras, sin la seguridad de que se centrarán en criminales violentos y sin la garantía de que la agencia seguiría las órdenes existentes ya emitidas por los tribunales federales.

Represento 180 millas de la frontera entre EE. UU. y México y un distrito mayoritariamente hispano; la historia de la inmigración y la búsqueda del Sueño Americano es la historia de mi familia. Sé dónde podemos fortalecer la seguridad fronteriza, cómo atacar las operaciones de los cárteles y conozco muchos de los problemas que hemos enfrentado con la migración masiva y la crisis del asilo. Este proyecto de ley de financiamiento, en cambio, ataca a los estadounidenses y hace poco para detener el crimen, el tráfico de personas y el flujo de drogas en nuestras comunidades. Por eso, no pude votar con la conciencia tranquila para aumentar el presupuesto ya inflado de la agencia, especialmente mientras los residentes de Nuevo Mexico luchan por cubrir sus necesidades básicas.

He recorrido la frontera con rancheros y agentes de la Patrulla Fronteriza innumerables veces, he discutido estrategias y tecnología con directores en nuestros puertos de entrada, he cabalgado por la frontera de Nuevo México en el Bootheel y he convocado reuniones con para escuchar las opiniones de los residentes locales en Las Cruces, Columbus, Deming y Lordsburg. Estas experiencias son la razón por la que he promovido soluciones e impulsado legislación para atacar de manera más eficiente y efectiva las amenazas de los cárteles.

También he asegurado fondos federales para tecnología de seguridad pública y apoyé un paquete de 4.4 mil millones de dólares para las fuerzas del orden estatales y locales. Además, he liderado a los demócratas fronterizos en la exigencia de transparencia sobre cómo el DHS gasta el dinero de los contribuyentes y he luchado por inversiones en tecnología inteligente, exigiendo respuestas directamente al Secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Sé cómo se ven las inversiones inteligentes en seguridad fronteriza, control de inmigración y seguridad pública, y lo que estamos viendo de ICE no es eso.

“El pez se pudre por la cabeza”, y por eso recientemente lideré el llamado para la destitución de Noem. Necesitamos un liderazgo competente y responsable.

El fracaso del liderazgo de Noem es responsable del caos que vemos desarrollarse en los vecindarios estadounidenses, y va más allá de ICE. Ella ha violado la confianza de los estadounidenses, les ha fallado a las comunidades afectadas por desastres naturales al retrasar la respuesta tras las inundaciones en Texas y en Ruidoso, y ha antepuesto su propio interés personal al beneficio de los contribuyentes.

Cuando serví en el Concejo Municipal de Las Cruces en 2019, miles de familias llegaron a nuestra frontera buscando refugio de la violencia y la inseguridad económica, poniendo a prueba los recursos locales en las comunidades que las acogieron. Cuidamos de ellas porque eso es lo que somos. Pero sabía entonces lo que sé ahora: el sistema está roto y ambos partidos han fallado en arreglarlo.

Hoy, como miembro del Congreso, quiero que todos los estadounidenses sepan que no tienen que elegir entre fronteras abiertas o la horrible violencia de ICE en nuestras calles. Podemos asegurar nuestras fronteras y mantener nuestras calles seguras, hacer crecer la economía de EE. UU. y ampliar las vías legales de manera humana y rentable, todo mientras vivimos de acuerdo con nuestros valores estadounidenses. Y eso es precisamente lo que hace el Nuevo Plan de Inmigración Americano.

Una política migratoria eficaz requiere cuatro elementos: seguridad inteligente, crecimiento económico, aplicación de la ley justa y nuevas vías legales.

Primero, tecnología fronteriza inteligente: torres de vigilancia autónomas en zonas accidentadas, aerostatos de vigilancia, capacidades contra drones para asegurar nuestros cielos de los cárteles y escaneo de carga por rayos X en nuestros puertos. Estas son inversiones que funcionan mejor que muros de miles de millones de dólares que pueden ser superados con guantes de trabajo de 4 dólares.

Segundo, alineación económica: esto se puede lograr con vías bien reguladas para trabajadores en agricultura, construcción, atención médica, cuidado del hogar y tecnologías emergentes que reduzcan los costos y mantengan la competitividad estadounidense frente a China y Rusia.

Tercero, aplicación de la ley responsable con transparencia y supervisión: como mi Ley de Responsabilidad Humana, que requeriría transparencia en las detenciones y deportaciones. Podemos priorizar la expulsión de criminales violentos respetando el debido proceso y los derechos constitucionales. Cuando la aplicación de la ley es transparente y humana, es más fuerte, no más débil.

Finalmente, vías legales claras: procesos para personas que trabajan, pagan impuestos y pasan verificaciones de antecedentes para obtener un estatus legal. En este momento, nuestro sistema atrapa a personas que contribuyen a nuestras comunidades y las obliga a vivir con miedo, lo que nos hace a todos menos seguros y nos deja en una situación peor.

En Nuevo México, conocemos el papel importante que juegan los inmigrantes en nuestro estado. Cualquiera que haya intentado construir una casa, cosechar cultivos o dotar de personal a un hospital sabe que los inmigrantes cumplen con el trabajo. La seguridad fronteriza y la prosperidad económica no están en conflicto; están conectadas. Como estadounidenses, valoramos la ley y el orden. Pero la anarquía y el desprecio por los derechos estadounidenses que hemos visto por parte de ICE van directamente en contra de nuestros valores. Good no merecía una sentencia de muerte. Su familia merece una investigación real y los contribuyentes merecen agencias que cumplan con la ley.

Mi voto de la semana pasada fue en oposición a la expansión sin reforma y una exigencia de supervisión real. No daré un cheque en blanco a una política fallida. Elijo la rendición de cuentas primero.

Eso es lo que necesitan las comunidades fronterizas. Eso es lo que mantiene seguros a los estadounidenses. Y eso es lo que exigen nuestros valores constitucionales.

(*) El representante de EE. UU. Gabe Vásquez, demócrata por Nuevo México, representa al Distrito 02 en la Cámara de Representantes de EE. UU.