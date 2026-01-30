ICE planea un megacentro de detención en Texas con capacidad para 9,500 personas

Un enorme almacén de hormigón, vacío desde hace meses y ubicado a un costado de la Interestatal 45, en el sur del área metropolitana de Dallas, podría convertirse en el centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos, pues de acuerdo con una investigación de The Dallas Morning News, ICE planea construir dos centros de detención “mega” en Texas.

La posibilidad ha encendido las alarmas en Hutchins, donde autoridades locales y residentes aseguran haber sido tomados por sorpresa. El alcalde Mario Vásquez afirmó que la ciudad no recibió aviso previo ni confirmación oficial por parte del gobierno federal sobre la conversión del inmueble. “No hay ningún beneficio en ello”, dijo, al reiterar su oposición al proyecto y advertir sobre el impacto que tendría en los servicios públicos y la calidad de vida de la comunidad.

Según el reporte del medio, los centros estarían en El Paso y el área de Dallas, además se planean otros dos centros de “procesamiento” más pequeños para San Antonio y Los Fresnos. El plan, impulsado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, contempla albergar hasta 9,500 personas en una ciudad de apenas 8,000 habitantes.

Un plan de expansión sin precedentes

De acuerdo con documentos internos de ICE revisados por medios locales, el centro proyectado en Hutchins forma parte de una expansión mayor en Texas que incluiría al menos otras tres instalaciones.

En conjunto, el plan sumaría unas 20,000 camas nuevas al sistema de detención migratoria del estado. Además del megacentro de Hutchins, se prevé otro de gran escala en El Paso, con capacidad para unas 8,500 personas, así como centros de procesamiento más pequeños en San Antonio y Los Fresnos.

Funcionarios de ICE sostienen que reutilizar grandes almacenes cerca de centros urbanos permitirá manejar de forma más eficiente el creciente número de arrestos y evitar traslados largos de detenidos por todo el país. “Estos centros maximizarán la eficiencia y reducirán los tiempos de detención”, han señalado portavoces del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende ICE.

Esta estrategia refleja las polémicas declaraciones de Todd Lyons, director interino de ICE, quien en meses pasados comparó la eficiencia que busca la agencia con la velocidad de entrega de Amazon. “Necesitamos mejorar en tratar esto como un negocio… como Prime, pero con seres humanos”, afirmó Lyons, sugiriendo que el uso de almacenes optimizará los traslados y acelerará las expulsiones.

Además de que respaldo político no ha faltado. Por ejemplo, el congresista republicano Lance Gooden, defendió la expansión al afirmar que ayudará a “expulsar a los delincuentes ilegales y hacer que nuestras comunidades sean más seguras”.

Sin embargo, organizaciones civiles y líderes religiosos cuestionan esa narrativa y alertan que la mayoría de los arrestos recientes no involucran a personas con antecedentes penales.

Rechazo local y preocupaciones humanitarias

Las críticas se centran tanto en el impacto comunitario como en las condiciones de detención. Hutchins carece, según funcionarios del condado de Dallas, de la infraestructura necesaria de agua, drenaje y servicios médicos para alojar de golpe a miles de personas adicionales. “La infraestructura no está ahí”, advirtió el comisionado John Wiley Price, cuyo distrito incluye a la ciudad.

Grupos religiosos también han alzado la voz. El reverendo Eric Folkerth, de la Iglesia Metodista Unida de Kessler Park, encabezó protestas recientes y denunció que el proyecto deshumaniza a los migrantes. “No deberíamos alojar a seres humanos en un almacén destinado a paquetes”, afirmó, en alusión a que el edificio fue diseñado originalmente para operaciones logísticas similares a las de Amazon.

Expertos legales advierten además sobre riesgos de hacinamiento y violaciones a derechos humanos. Denise Gilman, codirectora de la Clínica de Derecho de Inmigración de la Universidad de Texas, recordó que la detención migratoria es una medida administrativa, no punitiva. “Instalaciones de esta magnitud pueden generar condiciones peligrosas si no se manejan con extremo cuidado”, señaló.

Aunque ICE no ha confirmado oficialmente la adquisición del inmueble ni los plazos del proyecto, los documentos y renovaciones recientes del edificio apuntan a que los planes avanzan.

Para muchos en Hutchins, la incertidumbre persiste, mientras la pequeña ciudad enfrenta la posibilidad de ver duplicada su población de la noche a la mañana por un megacentro de detención que ya genera una fuerte división política y social.

