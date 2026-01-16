Muere migrante mexicano bajo custodia de ICE en centro de detención de Georgia

El Consulado General de México en Atlanta confirmó la muerte de un migrante mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Georgia.

La representación diplomática informó que la muerte del mexicano ocurrió el pasado 14 de enero de 2026 en el Robert A. Deyton Detention Facility, un centro de procesamiento migratorio ubicado en Lovejoy, en el condado de Clayton.

Hasta el momento, la identidad del migrante mexicano no ha sido revelada.

Investigación y contacto con la familia

El consulado señaló que ya estableció contacto inmediato con los familiares del migrante, tanto en Estados Unidos como en México, a quienes se les brinda acompañamiento, orientación y asistencia consular.

Asimismo, informó que mantiene comunicación permanente con la Oficina de Campo de ICE en Atlanta.

Las autoridades mexicanas solicitaron que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento y aseguraron que colaboran con las instancias correspondientes para que la investigación se realice de manera pronta y transparente.



“El consulado atiende el caso de forma puntual y se mantiene en contacto directo con las autoridades responsables de la investigación”, indicó la sede diplomática en su mensaje oficial.

El Consulado General de México en Atlanta informa sobre el caso del connacional fallecido bajo custodia de ICE en Clayton, Georgia.https://t.co/vqpyoodvh8 pic.twitter.com/CKB9pXV6wD — Consulmex Atlanta (@ConsulMexAtl) January 15, 2026

Repatriación de los restos

El Consulado mexicano agregó que ya se realizan los trámites necesarios para la repatriación de los restos del connacional a México, proceso que se llevará a cabo de acuerdo con la voluntad de sus familiares.



“El Gobierno de México expresa sus más sinceras condolencias a la familia del connacional y reitera su compromiso de brindar asistencia y protección consular a nuestra comunidad”, señaló el consulado.



El caso se suma a una serie de fallecimientos de migrantes bajo custodia migratoria en Estados Unidos, que han generado cuestionamientos sobre las condiciones de detención y la atención médica en estos centros.

Hasta ahora, ICE no ha dado a conocer detalles públicos sobre las causas de la muerte del ciudadano mexicano.



La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que seguirá dando seguimiento al caso a través del consulado en Atlanta, mientras se esperan los resultados oficiales de la investigación.

