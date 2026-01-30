Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy viernes 30 de enero de 2026, con premio de $303 millones de dólares

Hoy viernes se realizó una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 30 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $303 millones de dólares. Averigua aquí todos los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

11 34 36 43 63 13 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions debes seleccionar hasta seis números, los que tú quieras: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si aciertas los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, has de ponerte en contacto con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Una vez allí te darán una cita para iniciar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. No obstante, los premios superiores a esa suma, habrán de solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los juegos de Mega Millions tienen lugar dos días a la semana, concretamente, cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions tendrá su siguiente juego el martes 3 de febrero

