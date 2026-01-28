Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del miércoles 28 de enero de 2026

Este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 28 de enero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

3 27 34 42 47 3

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes agregar la función Double Play en tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios se solicitan en el estado donde adquiriste el boleto agraciado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Dispondrás de entre 90 días y un año para reclamar tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su siguiente juego el sábado 31 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: