Powerball en vivo : resultados y números ganadores del lunes 26 de enero de 2026

Este lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 26 de enero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $29 millones de dólares. Aquí tienes los números premiados de Powerball:

Números ganadores:

21 31 51 60 63 18 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Debes elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tras el sorteo tienes los seis números, lograrás el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores usualmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de venta de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispones de 90 días para reclamar tu premio hasta un año, según las leyes de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos formas posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$29 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball celebrará su próximo juego el miércoles 28 de enero

