Powerball en vivo: números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

Durante este sábado se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball del 24 de enero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $20 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball:

Números ganadores:

2 16 35 61 63 5 3x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si aciertas en los seis números, te harás con el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tendrás a tu disposición 90 días para solicitar el cobro de tu premio hasta un año, según las normas de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no está en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos maneras posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball celebrará su siguiente juego el lunes 26 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: