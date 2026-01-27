Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 26 de enero de 2026, con premio de $10 millones de dólares

Durante este lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 26 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Averigua aquí todos los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

8 25 27 46 67 21

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes sumar la función Double Play en tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play tienen que reclamarse en el estado donde fuiste a comprar el boleto premiado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

El tiempo que te dan las administraciones para reclamar tu boleto comprende entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su próximo juego el miércoles 28 de enero

