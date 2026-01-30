Proponen nuevas reglas para el sistema de trasplantes: se persigue aumentar el número de órganos por donaciones

El gobierno de EE.UU. ha propuesto recientemente una nueva normativa destinada a aumentar la utilización de órganos inferiores y a establecer estándares de seguridad más rigurosos para las organizaciones de obtención de órganos (OPO). Esta medida tiene como objetivo mejorar la supervisión de las OPO y responder a la creciente preocupación sobre la confianza en el sistema tras la disminución de donaciones de órganos el año pasado, señalan Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

La propuesta busca maximizar el uso de órganos que, aunque no sean perfectos, pueden ofrecer a pacientes ancianos o enfermos la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Los nuevos requisitos incluirán la obligación de las OPO de rastrear la recuperación y el uso de estos órganos, lo que permitirá una mejor gestión en la asignación de donantes a receptores adecuados.

Pero esto ocurre después de que las donaciones de personas fallecidas disminuyeran el año pasado por primera vez en más de una década. Si bien los trasplantes de órganos han ido en aumento (poco más de 49,000 el año pasado, en comparación con 48,150 en 2024), ese aumento interanual también se ha desacelerado, refiere Associated Press (AP).

“Cada oportunidad perdida de donación de órganos es una vida perdida”, dijo el administrador de CMS, Dr. Mehmet Oz, en una declaración pública.

Por otra parte, Jeff Trageser, presidente de la Asociación de Organ Procurement Organizations, expresó un optimismo cauteloso sobre los posibles beneficios de una definición más clara de los donantes y órganos médicos complejos, lo que podría fomentar su utilización en hospitales y centros de trasplante.

Actualizaciones en prácticas médicas

Se implementarán definiciones más claras sobre lo que constituye “prácticas médicas no seguras” en la manipulación de órganos, además de medidas de seguridad adicionales ante recientes informes sobre pacientes con signos vitales que fueron preparados para la obtención de órganos.

Este tipo de incidentes ha suscitado preocupación pública y llevó a un descenso en el número de personas dispuestas a ser donantes.

Con más de 100,000 personas en lista de espera, la inminente aprobación de estas nuevas reglas promete proporcionar un respiro a muchos pacientes que se encuentran en condiciones desesperadas. El tiempo es esencial, y cada oportunidad perdida puede significar una vida menos.

Criterios para considerar los órganos

Los criterios específicos para determinar órganos “no perfectos” (o marginales) en contextos como la donación para trasplantes se basan en evaluaciones clínicas, bioquímicas, morfológicas y funcionales que indican imperfecciones, pero permiten su uso en receptores seleccionados.

Criterios generales. Estos órganos no cumplen estándares ideales, pero no están excluidos absolutamente (salvo VIH, tumores o infecciones no controladas). Se analizan individualmente: función al ingreso del donante (ej. creatinina normal >60-70 ml/min para riñones), inspección macroscópica (tamaño adecuado, superficie lisa) y microscópica (biopsia).

Por órgano principal

Riñones : esclerosis glomerular >15-20% en biopsia, edad donante >60 años, hipertensión/diabetes, insuficiencia renal aguda reversible o donación en asistolia. Se usan dobles trasplantes si glomeruloesclerosis alta.

: esclerosis glomerular >15-20% en biopsia, edad donante >60 años, hipertensión/diabetes, insuficiencia renal aguda reversible o donación en asistolia. Se usan dobles trasplantes si glomeruloesclerosis alta. Hígado : esteatosis >30%, edad avanzada o daño crónico estructural. Inspección macro/micro es clave; contraindicación principal es daño irreversible.

: esteatosis >30%, edad avanzada o daño crónico estructural. Inspección macro/micro es clave; contraindicación principal es daño irreversible. Corazón : edad donante alta, uso prolongado de vasoactivos, paradas cardíacas previas o cardiopatías detectadas (valvulares/isquémicas).

: edad donante alta, uso prolongado de vasoactivos, paradas cardíacas previas o cardiopatías detectadas (valvulares/isquémicas). Otros: pulmones con baja oxigenación o infecciones; páncreas con diabetes familiar, alcoholismo o edad >45 años.

La decisión equilibra riesgos para el receptor, priorizando biopsias y pruebas para maximizar viabilidad.

Se espera un aumento sostenido en tasas de donación al eliminar OPOs ineficientes (potencialmente 42-74% en riesgo para 2026), expandir órganos utilizables y restaurar confianza pública, aunque críticos advierten disrupciones transitorias que podrían afectar pacientes en lista de espera. Estudios de reglas similares proyectan miles de trasplantes adicionales anuales.

