Sha’Carri Richardson, medallista olímpica, arrestada por conducción temeraria en Florida

Sha’Carri Richardson, doble medallista de oro olímpica de Estados Unidos y una de las mujeres más rápidas del mundo en pista, fue arrestada este reciente jueves en Florida y acusada de conducir a más de 160 km/h, según los registros de ingreso en la cárcel.

La corredora norteamericana, con 25 años de edad, fue detenida e ingresada en la Cárcel del Condado de Orange por un cargo de exceso de velocidad peligroso a 160 km/h o más, según los registros de las propias autoridades.

Sha'Carri Richardson is no stranger to going fast, but this time, instead of winning her a medal, the prize was a pair of handcuffs for the U.S. track star, who was arrested in Florida for excessive speeding.



Read more: https://t.co/oaK3VqFkZy pic.twitter.com/YqxiNz1QDY — TMZ (@TMZ) January 30, 2026

Debido a la gravedad de los hechos se le aplicó una fianza de 500 dólares, pero sin que la implicada respondiera públicamente por estos hechos, no obstante que varios medios de comunicación buscaron que USA Track and Field y un representante de Richardson, respondieran sus teléfonos, al final no hubo éxito en las llamadas y no se pudieron ahondar los detalles de estos sucesos.

Richardson cuenta con un prestigio ganado a pulso después de haberse colgado la medalla de plata en los 100 metros y el oro en el relevo 4×100 en los pasados Juegos Olímpicos de la ciudad de París 2024, pero a la par de sus éxitos y prestigio deportivo no ha sido ajena a los hechos polémicos fuera de las pistas.

Olympic gold medalist Sha’Carri Richardson begged police not to arrest her after being pulled over in Florida for driving over 100 mph.pic.twitter.com/3OD72Qbaun — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) January 30, 2026

En agosto fue arrestada por acusaciones de agresión a su novio en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Posteriormente, se disculpó en redes sociales. El informe del incidente indicó que el novio de Richard, Christian Coleman, no quiso presentar cargos, pero el hecho le generó demasiadas críticas que finalmente se olvidaron por su impacto mediático que tiene por sus logros deportivos.

Mientras que hace cinco años, fue suspendida durante un mes tras dar positivo por THC, el componente activo del cannabis, en las pruebas olímpicas estadounidenses de 2021, lo que le impidió competir en su prueba insignia en los Juegos de Tokio en un duro golpe en su trayectoria deportiva.

Habría que resaltar que la velocista olímpica y que paradójicamente fue arrestada por un problema de exceso de velocidad tendrá que enfrentar lo que establece la ley de exceso de velocidad de Florida, que entró en vigor el 1 de julio, donde se prohíbe conducir a 80 km/h por encima del límite de velocidad o a más de 160 km/h.

Sha'Carri Richardson, an Olympic gold medalist and one of the world's fastest women on the track, has been arrested in Florida and accused of driving over 100 mph, according to jail booking records. https://t.co/TSZmwWSdke — NBC 6 South Florida (@nbc6) January 30, 2026

Una primera condena conlleva una pena de prisión de hasta 30 días o una multa de 500 dólares. Una segunda condena o posteriores se castiga con 90 días de prisión o una multa de 1000 dólares. Además, una segunda condena en un plazo de cinco años conlleva la revocación del permiso de conducir durante al menos 180 días.

Seguir leyendo:

– Conoce a los atletas que buscan hacer historia en los Juegos Olímpicos y cuáles son las estrellas de América Latina

– ¿Por qué la carrera de atletismo de 400 metros es la más difícil del mundo?

– Cuánto ganan los atletas de EE.UU. por cada medalla en Juegos Olímpicos París 2024























































