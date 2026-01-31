Miami: el tiempo para hoy sábado 31 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 31 de enero indica que la temperatura alcanzará un máximo de 63 grados Fahrenheit (17ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 84% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 13.67 mph de máxima en el día y los 19.88 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 36 grados Fahrenheit (2ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 18 y se prevén más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 19.88 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:05 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:04 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 41 y los 54 grados Fahrenheit (5 y 12 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 6%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos no muy calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también se incremente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.