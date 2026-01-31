Ya van 8: Guatemala arresta otro de los 20 pandilleros de Barrio 18 que se fugaron de prisión

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la recaptura de Carlos Agustín Reyes Popol, alias “Bufón”, integrante de la pandilla Barrio 18, quien se había fugado de la cárcel Fraijanes II.

La detención se realizó este viernes 30 de enero durante un operativo en el municipio de San Pedro Ayampuc, ubicado a unos 25 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

El vocero de la PNC, Jorge Aguilar, informó que en el operativo se incautaron dos fusiles, tres pistolas, municiones, tolvas y un chaleco antibalas.

Con este arresto, las autoridades suman ocho capturas de un grupo de 20 reos que lograron evadir los controles del penal, en un hecho que el año pasado provocó una crisis institucional y la destitución de la cúpula de seguridad y de diversos funcionarios penitenciarios por sospechas de complicidad y negligencia, según informó EFE.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, destacó el avance de los operativos, que cuentan con el apoyo de inteligencia del FBI.

“El octavo prófugo de Fraijanes II está tras las rejas (…) La PNC no se detiene. Los que intentaron evadir la justicia están siendo localizados y van a enfrentar las consecuencias”, sentenció el mandatario a través de sus canales oficiales.

La institución policial destacó que esta recaptura representa un golpe a las estructuras criminales del Barrio 18 y reafirma el compromiso de las fuerzas de seguridad en la localización y captura de pandilleros que intentan evadir la justicia.

Este arresto se produce en un clima de alta tensión tras las recientes revueltas protagonizadas por Barrio 18, catalogado como grupo terrorista por Estados Unidos y Guatemala, en tres cárceles de la periferia capitalina, incluida Fraijanes II.

Diez policías fueron asesinados el 18 de enero pasado en ataques simultáneos en la Ciudad de Guatemala después de que la Policía retomara el control de las prisiones, donde se registraron motines el día anterior.

Hasta la fecha, además de los ocho recapturados, las autoridades localizaron el pasado 4 de enero el cadáver de Edwin Roberto González Ortega, alias “Psyco”, presunto líder de la facción Hollywood Gangster, en una zona rural a unos 50 kilómetros al sur de la capital.

