Horror en Oklahoma: adolescente mató a su madre por castigarlo y arrojó el cuerpo a la basura

Un adolescente adoptado de 16 años fue acusado como adulto de asesinato en primer grado en el estado de Oklahoma, tras presuntamente matar a su madre adoptiva, Spring Weems, de 49 años, dentro de su vivienda en la ciudad de Edmond, informaron las autoridades del condado de Logan.

De acuerdo con los fiscales, el joven —identificado como Jordan Cole Weems— habría golpeado repetidamente a su madre con un martillo, provocándole la muerte, y posteriormente arrojado el cuerpo a un bote de basura ubicado en la acera frente a la vivienda.

Además del cargo principal de asesinato, el adolescente enfrenta acusaciones por profanación de un cadáver humano y retirada no autorizada de un cuerpo.

Una desaparición que encendió las alarmas

La desaparición de Spring Weems fue reportada inicialmente cuando uno de sus hijos biológicos acudió a la casa familiar y notó su ausencia. Aunque el adolescente acusado aseguró que su madre había salido de la ciudad para ayudar a una familiar con un recién nacido, su vehículo permanecía estacionado en la entrada y no respondía llamadas ni mensajes.

Ante la falta de noticias, el padre del joven alertó a la Oficina del Sheriff del Condado de Logan. Posteriormente, uno de los hijos adoptivos confesó que su hermano le había dicho que había matado a su madre y que el cuerpo se encontraba en un contenedor de basura.

El adolescente fue detenido el miércoles y aceptó declarar ante los investigadores.

Acusación por asesinato premeditado

Según documentos judiciales, el joven habría recuperado un martillo del garaje, esperado a que su madre saliera de la cocina y luego la atacó, continuando la agresión hasta que dejó de moverse. Después, trasladó el cuerpo hasta un bote de basura al final del camino de entrada.

La Fiscalía del Condado de Logan sostiene que el crimen no fue impulsivo, sino premeditado, y presentó una moción para negar la fianza. En ella, los fiscales afirman que el adolescente había amenazado con matar a su madre en días previos y que planeó el ataque con antelación.

Antecedentes de conflicto familiar

Investigadores indicaron que el joven y otro hijo adoptivo habían tenido problemas disciplinarios recientes, incluyendo escapadas nocturnas y encuentros con la policía. Como castigo, la madre les habría impuesto medidas disciplinarias estrictas, entre ellas escribir cartas de disculpa y restringir el acceso a su ropa y pertenencias.

Según la acusación, el adolescente se habría resentido particularmente por haber sido obligado a usar un mono naranja, como forma de advertencia sobre las consecuencias de su conducta.

Impacto en la comunidad

A pesar de la gravedad de los cargos, los fiscales reconocieron que el joven permanece recluido en un centro de detención juvenil, donde consideran que recibe una atención más adecuada.

Vecinos del tranquilo barrio de Cascata Falls describieron a Spring Weems como una madre dedicada, de profunda fe religiosa, activa en la iglesia Life Church y muy involucrada en la crianza de sus hijos.

“Es una tragedia que ha sacudido a toda la comunidad”, expresó un residente local a medios regionales.

Las autoridades informaron que trabajan para garantizar un hogar seguro para el hijo adoptivo sobreviviente. El cuerpo de Weems fue trasladado a la oficina del médico forense para la realización de una autopsia completa.

