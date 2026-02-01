Miami: pronóstico del tiempo para este domingo 1 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 1 de febrero indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 52 grados Fahrenheit (11ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 3% y se prevén pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 16.16 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 39 grados Fahrenheit (4ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 2 y se esperan cielos despejados. Las ráfagas de viento serán de 11.18 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 46ºF (8ºC) de máxima y 46ºF (8ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:05 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:04 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 46 y los 59 grados Fahrenheit (8 y 15ºC). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 5%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos nada calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

