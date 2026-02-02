Autoridades investigan posible laboratorio biológico en una vivienda de Las Vegas

Autoridades locales y federales en Las Vegas investigan el hallazgo de sustancias desconocidas dentro de una vivienda que ha sido descrita como un posible laboratorio biológico, informaron fuentes policiales a ABC News.

El operativo se llevó a cabo el sábado por la mañana, luego de que una inspección inicial por una presunta violación del código derivara en sospechas sobre el almacenamiento de materiales ilegales de investigación biológica de tipo médico. Ante esa posibilidad, la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo (JTTF) asumió el control del caso.

Análisis de viales y antecedentes del inmueble

Los investigadores retiraron viales con materiales aún no identificados, que serán trasladados a instalaciones sanitarias seguras del condado para su análisis. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué sustancias fueron recuperadas ni si representan un riesgo para la salud pública.

El propietario del inmueble es un ciudadano chino que fue arrestado y acusado en 2023 y que actualmente permanece en prisión. De acuerdo con las fuentes, la persona detenida durante el operativo del sábado sería el administrador de la propiedad.

El caso de 2023 dio lugar a una investigación del Congreso, la cual determinó que el presunto laboratorio biológico ilegal habría recibido financiamiento de bancos chinos y almacenado miles de muestras de posibles patógenos, entre ellos VIH, malaria, tuberculosis, covid-19 e incluso ébola. El acusado se declaró no culpable en ese proceso.

Búsqueda de conexiones adicionales

Como parte de la investigación en curso, las autoridades están revisando al menos otros 20 lugares para determinar si existe alguna conexión con el inmueble allanado en Las Vegas. Hasta ahora, no se ha encontrado nada preocupante en esas ubicaciones adicionales, según indicaron las fuentes.

La investigación sigue activa mientras los especialistas intentan establecer el origen, la naturaleza y el posible impacto de los materiales incautados.

