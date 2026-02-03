“¿Crees que eres el mismísimo diablo?”: la inédita entrevista a Jeffrey Epstein

Unas imágenes recién publicadas muestran cómo el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein responde con una sonrisa “tengo un buen espejo” cuando se le pregunta si se cree el mismísimo diablo.

El video completo, que dura casi dos horas, muestra a Epstein respondiendo a las preguntas de un entrevistador. No se ha difundido quién hace las preguntas, ni cuándo ni por qué se filmó la grabación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó el viernes millones de nuevos archivos relacionados con Epstein, en lo que supone la mayor cantidad de documentos compartidos por el gobierno desde que una ley ordenara su difusión el año pasado.

3 millones de páginas, 180,000 imágenes y 2,000 videos fueron puestas a disposición del público a finales de enero.

“¿Por qué dirías eso?”, le pregunta Epstein al desconocido entrevistador, que le responde: “Porque tienes todos los atributos. Eres increíblemente inteligente”.

“¿Es el diablo inteligente?”, vuelve Epstein.

“El diablo es brillante”, dice su intelocutor.

En una sección, también se interroga a Epstein sobre su riqueza y le preguntan si su dinero es “sucio”.

“No, no lo es”, replica. Cuando se le pregunta por qué no lo es, el financiero convicto responde: “Porque me lo gané”.

“La ética es un tema complejo”

“Pero te lo ganaste asesorando a las peores personas del mundo, ¿verdad? Que hacen cosas terribles solo para ganar más dinero”, replicó el entrevistador.

“La ética siempre es un tema complejo”, responde Epstein antes de afirmar que donó dinero para “ayudar a erradicar la polio en Pakistán e India”.

Más tarde, el entrevistador le pregunta si es un “depredador sexual de clase tres”.

“Nivel 1… soy el más bajo”, respondió Epstein.

“¿Pero un criminal?”, dijo el periodista. “Sí”, asiente Epstein.

El video forma parte de los millones de archivos publicado por el DoJ.

Muchos de ellos incluyen importantes censuras. La ley exige que los tachones solo se realicen para proteger a las víctimas o información que se esté investigando. También exige un resumen de qué fue censurado y su fundamento legal.

Epstein murió en agosto de 2019 mientras estaba en prisión a la espera de juicio por cargos en un amplio caso de tráfico sexual.

Años antes, en 2008, había sido condenado en otro proceso en Florida por solicitar servicios sexuales a una niña de 14 años tras llegar a un polémico acuerdo con la fiscalía.

Getty Images: Los archivos incluyen detalles sobre el tiempo que Jeffrey Epstein pasó en prisión.

Los archivos también detallan el tiempo que Jeffrey Epstein pasó en prisión -incluido un informe psicológico- y su muerte mientras estaba encarcelado, junto con registros de la investigación sobre Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein que fue condenada por ayudarlo a traficar con niñas menores de edad.

También hay correos electrónicos entre Epstein y figuras de alto perfil.

Muchos de los correos electrónicos y documentos se remontan a más de una década, destacando las relaciones de Epstein con otras personas durante sus problemas legales.

BBC:

