Expareja apuñala hasta la muerte a una mujer en Illinois mientras su esposo observaba por cámaras de seguridad

Una mujer de 41 años fue asesinada a puñaladas dentro de su vivienda en Oswego, Illinois, luego de que su expareja irrumpiera en la propiedad y la atacara mortalmente, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Ashley Stewart, madre de seis hijos. Su esposo actual, Adam Stewart, llamó al 911 luego de observar en tiempo real, a través de las cámaras de seguridad del hogar, cómo un hombre —a quien identificó como el ex de su esposa— la perseguía hasta el garaje de la casa.

El ataque ocurrió el martes alrededor de la 1:00 de la tarde, a aproximadamente una hora de Chicago.

Detención del sospechoso

Cuando los agentes del Departamento de Policía de Oswego llegaron al lugar, Ashley ya no respondía y fue declarada muerta en la escena tras sufrir múltiples heridas de arma blanca.

El presunto agresor, Ryan Dodd, de 44 años, fue arrestado unos 30 minutos después gracias al uso de drones de vigilancia y unidades caninas, informaron las autoridades. La policía localizó su vehículo, realizó una parada de tráfico y lo puso bajo custodia sin incidentes.

Según la investigación preliminar, Dodd habría seguido a la víctima hasta su residencia, ingresado ilegalmente a la vivienda y cometido el ataque con un cuchillo.

Imágenes previas al crimen

La policía difundió fotografías que muestran a Dodd oculto entre arbustos, aparentemente vigilando la casa de la víctima momentos antes del homicidio. En las imágenes se le observa vestido con chaqueta negra, bufanda gris, gorro y el rostro parcialmente cubierto, de pie en el patio cubierto de nieve.

También se compartió una imagen de su camioneta gris en redes sociales mientras se solicitaba ayuda del público para su localización.

Impacto familiar y comunitario

No se ha precisado cuánto tiempo estuvieron casados Ashley Stewart y Ryan Dodd ni cuándo se produjo el divorcio. La expareja tuvo varios hijos en común, quienes ahora han quedado sin ninguno de sus padres biológicos, según se indica en una campaña de GoFundMe creada para apoyar a la familia.

Ashley también tenía un hijo de dos años con su esposo actual.

“Era una esposa devota y una madre amorosa. Su pérdida ha dejado un vacío inconmensurable”, señala la página de recaudación de fondos, que hasta el lunes había superado los $52,000 dólares.

Amigos y conocidos recordaron a Ashley como una mujer comprometida con su familia y con la comunidad del parto, donde se desempeñaba como doula.

“Amaba profundamente a sus hijos. Nadie podía dudar del amor que ponía en su familia”, declaró su amiga Robin Ross a NBC Chicago.

Cargos criminales

Ryan Dodd enfrenta múltiples cargos, entre ellos: asesinato en primer grado, invasión de domicilio, violencia armada, robo residencial y acoso agravado.

El acusado compareció por primera vez ante el tribunal el viernes y permanece recluido en la cárcel del condado de Kendall. Su próxima audiencia judicial está prevista para el 9 de febrero, según los registros judiciales.

