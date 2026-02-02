Predicción del clima en Austin para este lunes 2 de febrero

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, tendremos nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del suroeste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 13%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 3% para este día. La presión atmosférica media será de 1027.7 hPa, una medición que irá constante a lo largo del día. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:21 h y el crepúsculo será a las 18:09 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que tendremos cielos cubiertos con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas oscilarán entre los 43 y los 70 grados Fahrenheit (6 y 21ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

