Rusia confirma otra ronda de negociaciones sobre Ucrania en Abu Dabi

Rusia ha confirmado que habrá una segunda ronda de negociaciones con Kiev y Washington en Abu Dabi. Tendrán lugar concretamente el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero de 2026.

“Estaban inicialmente previstas para el pasado domingo, pero se necesitaba una coordinación adicional de las agendas de las tres partes”, explicó a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Ahora, el segundo ciclo tendrá lugar el miércoles y el jueves (…) en Abu Dabi”, añadió Peskov. De esta manera, confirmaba la información anticipada un día antes por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Presión de EE.UU. para acabar con el conflicto

Las conversaciones se celebrarán poco antes de que se cumplan cuatro años del inicio de la ofensiva rusa en territorio ucraniano.

Se espera que en este ciclo las partes se centren en el crucial tema del territorio, sin que ninguno de los dos equipos haya mostrado hasta ahora señales de avances.

Estados Unidos presiona para poner fin a una guerra que ha provocado decenas de miles de víctimas y obligado a millones de personas a huir de sus hogares. El conflicto ha provocado también la destrucción de infraestructura en gran parte del este y sur de Ucrania.