El Comité Nacional Republicano aventaja por más de $80 millones de dólares a los demócratas

De cara al proceso electoral que se llevará a cabo este año, donde se pondrá a prueba la fortaleza de la administración federal para conservar su condición de mayoría en la Cámara de Representantes y las gubernaturas de algunos estados, el Comité Nacional Republicano (RNC) aventaja por más de $80 millones de dólares al Comité Nacional Demócrata (DNC).

A partir de documentación entregada recientemente a la Comisión Federal Electoral (FEC), el RNC dio a conocer que cuenta con cerca de $95 millones de dólares en efectivo, mientras que el DNC tiene alrededor de $14 millones de dólares, lo cual contrasta enormemente con las carretadas de dinero que sumó Kamala Harris previo a las elecciones presidenciales, al superar los $1,000 millones de dólares.

Sin embargo, por extraño que suene, la exvicepresidenta de la nación terminó no sólo avasallada por Donald Trump en las urnas, sino con un déficit cercano a $17 millones de dólares del cual continúan sin reponerse.

El año pasado, el Partido Demócrata recaudó $145 millones de dólares, es decir $27 millones menos que el Partido Republicano.

Con respecto a la financiación de campañas, al cierre del año pasado, el Comité Nacional Republicano del Congreso acumuló en su fondo de campaña $117 millones de dólares; en tanto que los demócratas depositaron $115 millones de dólares.

De manera segmentada y rumbo al próximo proceso electoral, los demócratas del Senado han logrado reunir $21.7 millones de dólares, dinero en efectivo disponible para utilizar en la medida que se requiera.

El Partido Demócrata continúa en reestructuración y de ahí que su capacidad para obtener donaciones de dinero pareciera ir muy lenta. (Crédito: Charlie Neibergall / AP)

Por su parte, a través del Comité Senatorial Republicano Nacional, el partido conservador consiguió recaudar $19.3 millones de dólares.

Sin embargo, el talón de Aquiles de los demócratas es quesu Comité de Campaña Senatorial enfrenta un déficit estimado en $8.2 millones de dólares, esto con relación a los fondos recaudados el año pasado.

Ante la ventaja de contar con mayor cantidad de dinero en efectivo y disponible, el presidente Donald Trump exhortó a los republicanos a demostrar dicha superioridad ganando las elecciones en puerta, pues de lo contrario estima que podría tratar de ser destituido a través de alguna acción demócrata al recuperar el control de la Cámara y con dos años muy duros por delante hasta celebrar nuevas elecciones presidenciales en 2028.

“Tienen que ganar las elecciones intermedias. Porque si no las ganamos… encontrarán una excusa para destituirme. Me van a destituir”, advirtió el mes pasado el mandatario de 79 años.

