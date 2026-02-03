Lucero celebra los 21 años de su hija con un mensaje lleno de amor

Veintiún años han pasado desde que Lucero y su exesposo Manuel Mijares dieron la bienvenida a su hija Lucerito, y en esta fecha especial, la orgullosa madre tomó su cuenta de Instagram para celebrarlo mediante un conmovedor mensaje.

“Mi preciosa favorita del mundo entero. Te deseo un cumpleaños muy feliz, un día brutal, y que todo el año sea de pura felicidad. De todo lo que te mereces y más“, comenzó su mensaje la denominada ‘Novia de América’.

Como toda madre orgullosa, Lucero hizo mención de las cualidades que caracterizan a la joven, así como a aquellos detalles que no han cambiado a pesar del paso del tiempo.

“Que sigas siendo ese corazón noble y hermoso que eres, que no dejes de sorprenderte con los regalos que este año va a darte y que sigas frunciendo el ceño y levantando la ceja como desde el día en que naciste y te conocí y te volviste mi amor más grande que pude siquiera imaginar“, dijo la artista dentro de su publicación.

Las fotografías y videos con los que la protagonista de “Soy tu dueña” vistió su felicitación presentaron una mirada si filtros a la relación madre e hija que poseen, destacando su complicidad y buen humor.

Los buenos deseos de la intérprete no se limitaron al plano personal. Lucero expresó sus anhelos para la joven en su faceta como cantante: “Que este año sea de salud y de proyectos importantes y que te traigan muchas emociones y sorpresas”, añadió.

“Que nos sigas cantando con esa voz que quisiera yo, para hacernos la vida fácil. Sigue bella, hermosa y divina tal cual eres, sigue siendo ejemplar, pásate un cumpleaños precioso y que sea el mejor año de tu vida. Te amo con todo mi corazón y como ni siquiera lo imaginas. Feliz cumple mi Lucero hermosa”, concluyó.

Manuel Mijares, un papá orgulloso

La celebración a la vida de Lucerito se extendió hasta el perfil de su padre, el cantautor mexicano Manuel Mijares. Con una postal desde las alturas y con las luces de la ciudad de fondo, el famoso destacó la felicidad que ha reinado en su vida desde su nacimiento.

“Feliz cumpleaños, mi princesa hermosa. ¡Incontables alegrías nos has traído desde que naciste! Te amooooo”, dijo de manera breve ante su comunidad en redes.

