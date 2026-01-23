Lucero celebra sus 46 años de carrera artística: “Lo más destacable es la permanencia”

El próximo 27 de marzo, la cantante Lucero concederá un concierto en el emblemático Auditorio Nacional en México para celebrar sus 46 años de trayectoria artística. Y es justo en el marco de este aniversario que la famosa decidió sincerarse como nunca antes sobre los aprendizajes que ha adquirido a lo largo de su tiempo en el mundo del entretenimiento.

En una reciente conferencia de prensa, la denominada ‘Novia de América’ se dijo agradecida porque su carera nunca se ha visto comprometida o machada por las polémicas. Por el contrario, se ha caracterizado por ser consistente y disciplinada.

“Este nuevo show me tiene muy ilusionada, celebrando 46 años de carrera. Se dicen fácil, pero han sido muchos momentos de muchas experiencias y de muchas vivencias que, evidentemente, son de la mano del público”, dijo la intérprete de “Ya no”.

Y aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas, prefiere enfocarse en las alegrías que su profesión le ha regalado durante estas casi cinco décadas.

“Yo creo que los momentos que no hayan sido buenos como que ni vale la pena mencionarlos y recordarlos, porque creo que no pesan. Yo creo todos los artistas o las personas que tienen una profesión viven momentos de grandes éxitos y luego baja un poco el nivel de éxito”, declaró ante los medios.

Asimismo, Lucero destacó que ha podido desenvolverse en distintos ámbitos de la escena artística, como el canto y la actuación, sin pausa y de manera libre.

“Lo más importante de mi carrera o lo que más podemos resaltar es que, durante 46 años, no ha habido grandes momentos de obstáculos o de baches, que podamos decir: ‘Estuvo 10 años, 7 años o 4 años sin cantar o sin hacer’. Cuando hacía una novela era el momento importante en la novela y si no estaba haciendo un disco y si no la música ranchera, una película”, complementó la estrella de la pantalla chica.

Para finalizar, Lucero expresó su felicidad al poder seguir teniendo el cariño del público: “Nunca ha habido un descanso, un momento de decir: ‘Me tuve que medio retirar, me tuve que medio ir’. Creo que lo más destacable es la permanencia que ha habido a lo largo de estos 46 años”, recalcó.

