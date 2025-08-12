Lucero y Mijares dedican emotivas palabras a Lucerito tras su show en el Auditorio Nacional

A solo unos días de haberse presentado en el Auditorio Nacional con el “Entre Cómplices Tour”, la cantante Lucerito Mijares se volvió el blanco de elogios por parte de sus padres, Lucero y Manuel Mijares, por este nuevo logro que marca un antes y después en su carrera. ¿Qué fue lo que dijeron? Aquí te lo contamos.

Desde su perfil oficial de Instagram, la denominada ‘novia de América’ dedicó unas emotivas palabras a su hija, donde expresó su emoción y orgullo tras ver triunfar a la joven y a sus compañeros del programa Juego de Voces (Yahir, Alexander Acha y María León) en el legendario recinto

“Verte en este enorme escenario, verte disfrutar, verte recibiendo el enorme aplauso y el amor del público que te quiere, ese es mi mejor regalo. Te amo y te admiro como no te imaginas mi princesa hermosa“, son las palabras que Lucero colocó junto a un video en el que aparece su hija cantando el clásico de Yuri, “Cuando Baja La Marea”.

Por su parte, el papá de Lucerito, el también cantante Manuel Mijares, tampoco dejó pasar la oportunidad de hacer mención de este importante momento en la vida de su pequeña: “Mi nena @luceromijaresoficial que sigas brillando siempre orgullosísimo de ti”, detalló el ‘Soldado del Amor’ desde sus redes sociales.

Esta lluvia de felicitaciones no se limitó a su círculo cercano, pues los internautas dejaron su propia dosis desde plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.

“Lucerito es un conjunto de encanto, belleza, amor y don. Ella, como un ángel, canta con el alma y estremece la piel de cualquier persona” y “Todos esos aplausos y la gente coreando su nombre como tanto merece, esto es solo el inicio de una larga y próspera trayectoria porque el talento corre por sus venas y todo lo que hace, lo hace bien”, son palabras que dan fe del aprecio del público hacia la integrante más pequeña de la familia Mijares.

Uno más añadió: “Lucero Mijares conquistó a todo el público del Auditorio Nacional como solo ella puede hacerlo. Su gran voz junto con su carisma único cautivaron a todos los presentes en ‘Entre Cómplices’ y su esencia tan auténtica nos demostró, una vez más, que está hecha para brillar con luz propia“.

