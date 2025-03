Lucerito Mijares reflexiona sobre las críticas que recibe en redes sociales

A pesar de haberse robado el corazón del público durante el show “Juego de Voces”, Lucerito Mijares no ha quedado exenta de las críticas y comentarios negativos por parte de los internautas y una que otra personalidad del medio artístico. Pero, ¿cómo maneja la joven estas posturas? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista reciente, la hija de Manuel Mijares y Lucero reflexionó sobre los ataques desmedidos de los que ha sido blanco, así como los consejos que sus padres le han brindado sobre cómo sobrellevarlos.

“Creo que lo que me ha hecho fuerte ha sido lidiar con estos comentarios malos que siempre van a existir (…) La verdad, como que mis papás me han blindado muy bien y eso ha sido como algo duro que ya pasé, no te niego que fue muy difícil“, detalló a la revista TVyNovelas.

Bajo esta misma tesitura, la intérprete de temas como “La Barca” y “Vas a decir que sí” aseguró que para ella ha sido de gran ayuda darle mayor peso a los buenos momentos que su carrera trae consigo.

“Es algo que me gusta hacer, un trabajo muy demandante que disfruto muchísimo, agradecida de poder hacer mi gran pasión”, expresó contundente. “La vida es para vivirla felizmente, mis papás me enseñaron que los comentarios malos deben hacerse a un lado”.

Durante la charla, Lucerito Mijares recalcó que si bien ante los ojos del público su profesión parece traer consigo “la vida perfecta”, no es así.

“He pensado mucho que si les haces caso les das más poder, entonces, no pelar a esas personas es lo mejor, también funciona ser muy auténtica, muy natural, eso a la gente le gusta mucho porque los artistas también somos personas normales, vivimos exactamente lo mismo que los demás y eso hay que demostrarlo“, concluyó la famosa.

Mientras tanto, Lucerito y sus padres han unido su talento en la nueva temporada del programa “Juego de voces” que arrancó el pasado domingo 16 de marzo, por la señal de ‘Las Estrellas’, en Televisa.

