Maggie Jiménez niega haber sido la tercera en la separación de Lucero y Michel Kuri

La conductora Maggie Jiménez, quien hace unos días dio muchísimo de qué hablar, luego de que le descubriera unos mensajes a Michel Kuri con Lucero y con otra mujer cuando ellos eran pareja, volvió a pronunciarse sobre este tema para aclarar todas las dudas que surgieron.

Maggie retomó esta polémica durante una entrevista que tuvo con el programa ‘Ventaneando’, en donde ahondó en detalles sobre los comentarios que hizo y que causaron tremendo revuelo, pues puso a pensar a varios en los tiempos y si Kuri le había sido infiel a Lucero con ella.

En la conversación aclaró que ella no se metió en ninguna relación, sino que ella y Michel Kuri comenzaron a escribir su historia antes de que Lucero llegara a la vida del empresario.

“Yo lo conocí, estábamos muy chavos los dos. Yo habré tenido como 17 y él ha de haber tenido como 20 años. Duramos cerca de tres años. Fue una relación de juventud”, se sinceró sobre lo que tuvieron en su momento.

Si bien lo suyo no llegó a buen puerto, Maggie compartió que decidieron darse una segunda oportunidad, luego de que él la buscara a través de Facebook. En aquella ocasión solo salieron alrededor de 5 meses.



“En Facebook él me busca, ya divorciado y yo recién separada, nos volvimos a hablar y comenzó este reencuentro que duró cuatro o cinco meses nada más. Cada vez que iba a México, casi siempre me quedaba en su casa”, detalló.

En una de esas quedadas fue que Maggie descubrió que no era la única con la que se hablaba, sino que había otras más y una de ellas era precisamente Lucero.



“Un día él se va de su casa, yo me quedo y me doy cuenta que deja un celular. Empieza a sonar, llegan varios mensajes que no eran míos, sino de otras mujeres. Ahí fue cuando me doy cuenta de que no era solo yo en la ecuación, éramos tres. Nos hablaba con cariño, nos decía: ‘Flaca hermosa’, cositas muy copy paste. Ahí fue cuando me di cuenta que era la otra chica y Lucero”, continuó.

Tras ese hallazgo decidió regresarse a Miami y terminar la historia que tenía con él, pues detalló que no estaba dispuesta a ser la otra.

Un año después de su rompimiento fue que Michel Kuri confirmó su noviazgo con Lucero y el resto ya es historia.



“Después de ahí pasaron muchos meses, cerca de un año, cuando Lucero y él dicen que son novios. Él empezó a andar con Lucero mucho tiempo después y duraron muchos años. Que quede claro que esto fue mucho antes de que Lucero y Michel anduvieran. Yo no volví mientras ellos estuvieron juntos, ni recibí mensajes con insinuaciones. Ni me metí. Yo no tuve nada que ver. Tuve un amor de juventud, luego un pequeño reencuentro. Eso es todo”, concluyó.

